Was ist der Unterschied zwischen Squats und Deadlifts — und was ist besser?

Squats stärken deine Beine, deinen Core, Po und Rücken, sagt Kraft- und Konditionstrainer Reda Elmardi, C.S.C.S. Sie können die Haltung und das Gleichgewicht verbessern sowie die Flexibilität erhöhen und Muskelmasse aufbauen, so Elmardi weiter. In einer Studie kamen Forscher:innen zu dem Ergebnis, dass Squats zum Aufbau von Muskelmasse und der Verbesserung des Körperbaus beitragen können. Ebenso stärken sie die Kniestrecker, was die Sprungkraft steigern kann.

Korrekte Ausführung: Idealerweise sollte der Torso bei einem Squat überwiegend aufrecht sein und sich nicht vor- oder zurückbeugen, so Snyder. Die Füße sollten hüftbreit auseinander sein, so als ob man auf einem Stuhl sitzt, und beide Knie sollten gebeugt sein, damit du langsam nach unten kommst. Beide Füßen sollten durchgehend belastet werden.

"Was die korrekte Ausführung von Squats angeht, so kann sich das von Person zu Person unterscheiden", erklärt Snyder. "Wie du dich in der Position bewegst, kann von der Position deiner Gelenke, vor allem deiner Hüfte, sowie potenziellen muskulären Ungleichgewichten abhängen."

Modifikationen: Ein Aspekt, der bei Squats in Erwägung gezogen werden sollte, ist, dass sie auf verschiedene Arten ausgeführt werden können. Beispielsweise kannst du die Beine weiter auseinander stellen und deine Füße nach außen drehen, um einen "Sumo Squat" zu machen. Außerdem kannst du deine Beine auch enger aneinander bringen und deine Fersen heben, wodurch dein Po mehr belastet wird, so Jake Harcoff, C.S.C.S., Trainer und zertifizierter Kinesiologe. Mit anderen Worten: Dein Po wird ordentlich gefordert.

"Diese Art von Squat ist meine Lieblingsübung für den Po", so Harcoff. "Wenn du gerade erst mit Sport anfängst oder du Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht hast, kannst du diese Übung auch an einer Beinpresse nachmachen."

Eine weitere beliebte Variante, vor allem für den Po, ist der "Elevated Split Squat" oder auch "Bulgarian Split Squat", sagt Aaron Leventhal, C.S.C.S., Eigentümer von Fit Studios.

"Ein Deadlift ist eine tolle Übung, lässt sich aber nur schwer sauber ausführen und ist auch nicht wirklich hilfreich dabei, gezielt den Po zu trainieren", erklärt er. "Ich mag die Split-Position oder Lunge-Form, denn dabei lässt sich der Oberkörper leichter aufrecht halten. So können auch Leute mit eingeschränkter Beweglichkeit oder Problemen im unteren Rücken sie ausführen. Außerdem ist es eine einseitige Übung, du kannst also jede Poseite einzeln trainieren, damit die stärkere Seite die schwächere nicht mehr kaschieren kann."