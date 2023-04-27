Diese Workout-Routine für Anfänger:innen solltest du laut Personal Trainer:innen unbedingt ausprobieren

Dieses einsteigerfreundliche Workout mit 30 bis 50 Minuten Länge kann die Beweglichkeit, die Stärkung der Bauchmuskeln, den Kraftaufbau im Ober- und Unterkörper sowie die kardiovaskuläre Ausdauer verbessern. Dieses Workout ist besonders auf Einfachheit und Effizienz ausgelegt. Hinweis: Für das folgende Zirkeltraining brauchst du im Fitnessstudio oder zu Hause Folgendes. Dieses Zirkeltraining solltest du ein bis zwei Mal pro Woche mit mindestens einem Erholungstag zwischen den aktiven Tagen absolvieren.

Das brauchst du:

Eine Matte

Eine Bank

Zwei (oder vier) Kurzhanteln

So läuft dieses Workout ab:

Nach einem Warm-up machst du fünf verschiedene Übungen als Zirkeltraining. Diese sind Squat-Varianten, Brücken, verschiedene Übungen mit den Armen und Beinen und etwas für die Ausdauer — alles hervorragend für die kardiovaskuläre Gesundheit und die kardiorespiratorische Fitness.

Versuche, den Zirkel am Anfang zweimal mit jeweils 90 Sekunden Pause dazwischen zu machen. Die Ruhephasen zwischen den einzelnen Bewegungen sollten nur so lang sein wie nötig – aber sie können auch länger dauern, wenn du das Gefühl hast, dass es besser für dich ist. Wenn du die Übungen besser kennengelernt hast, kann dich das vielleicht motivieren, mehr Sets zu absolvieren.

Bevor du ein neues Workout anfängst, solltest du dich vorher immer mit einer Ärztin bzw. einem Arzt oder einer Gesundheitsexpertin bzw. einem Gesundheitsexperten absprechen. Dies gilt besonders dann, wenn du Beschwerden, Schmerzen bei Bewegungen oder andere Gesundheitsprobleme hast, die dich daran hindern können, bestimmte Bewegungen sicher auszuführen.