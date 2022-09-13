So wird der Aufschlag mit Erwachsenen trainiert

Ganz gleich, um was für ein Match es sich handelt: jedes Tennisspiel beginnt mit einem Aufschlag. Das ist sicherlich allgemein bekannt. Was jedoch weniger geläufig ist: Der Aufschlag ist der schwierigste — und wichtigste — Schlag in dieser Sportart.

"50 Prozent der Punkte im Tennis hängen vom Aufschlag ab", sagt der PTR-zertifizierte ehemalige belgische Tennisprofi Anthony Evrard. "Im Gegensatz zu einer Vorhand oder Rückhand, mit der auf Schläge der gegnerischen Spieler:innen reagiert wird, ist ein Aufschlag — ähnlich wie ein Freiwurf beim Basketball — der einzige Schlag, über den du hundertprozentige Kontrolle hast. Aber auch bei voller Kontrolle ist dies in puncto Konstanz der schwierigste Schlag.

Es mag zwar alles andere als leicht sein, diese Technik zu lernen, aber wenn du deine Spielstärke insgesamt steigern willst, führt kein Weg an den Grundlagen dieses Schlags vorbei.

Zum Erlernen eines guten Aufschlags hilft es, die Bewegung in mehrere "Kontrollpunkte" zu unterteilen, sagt Christo Schultz, Head Coach für Männertennis an der Brandeis University.