Die Vorteile von Deadlifts – erklärt von Expert:innen

Du hast im Fitnessstudio wahrscheinlich schon mal Athlet:innen gesehen, die Langhanteln – oder auch Kurzhanteln bzw. Kettlebells – in Richtung ihres Unterbauchs ziehen. Du fragst dich, um welche Übung es sich dabei handelt? Das ist der Deadlift.

Der Deadlift (auch Kreuzheben) ist ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Krafttrainings, so Megan Daley, eine CrossFit Level 1 Trainerin.

"Er gilt als eine grundlegende Kraftübung", so Daley. "Die zusätzlich auch noch unglaublich funktionell ist. Mir fällt kein Grund ein, warum ich nicht irgendeine Variante des Deadlifts in die Trainingsprogramme meiner Klient:innen integrieren sollte."

Wenn eine Übung als "funktionell" bezeichnet wird, bezieht sich das darauf, dass sie eine Vielzahl anderer Bewegungen optimiert – einschließlich solcher, die beim Training (z. B. Laufen) gemacht werden, und solcher, die im Alltag notwendig sind (z. B. das Heben einer schweren Kiste in der Garage).

Daley fügt hinzu, dass die Übung – von der es mehrere Variationen gibt, darunter den Romanian Deadlift, den klassischen Deadlift mit Langhantel und den Sumo-Deadlift – auf die hintere Muskelkette abzielt. Das bedeutet, dass sie die Muskeln auf der Rückseite des Körpers, also zum Beispiel Oberschenkelrückseiten und Gesäß, trainiert.

Der American Council on Exercise hat festgestellt, dass das Training der hinteren Muskelkette für die Verbesserung von Kraft, Leistung, Körperhaltung und Beweglichkeit entscheidend ist. (Der Squat ist eine weitere Übung, mit der die hintere Muskelkette trainiert wird.) Bei einem korrekt ausgeführten Deadlift setzt der Körper eine "kettenartige" Abfolge von Muskelkontraktion und -entspannung in Gang, so der ACE.

Und da die Bewegung so viele Muskeln der hinteren Kette beansprucht – und das nicht nur im Unterkörper – ist sie besonders kraftvoll, erklärt Daley. "Je kraftvoller du den Deadlift ausführen kannst, desto mehr kannst du den Tag über tun, ohne dass deine Muskeln ermüden", sagt sie.

Lies weiter, um von Fitnessexpert:innen zu erfahren, welche sechs potenziellen Vorteile der Deadlift mit sich bringt.

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