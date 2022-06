Wird dein Po durch Squats größer?

Wenn du deine Gesäßmuskulatur stärken bzw. aufbauen willst, solltest du dir überlegen, Squats in dein reguläres Fitnessprogramm aufzunehmen. Die Gruppe der Gesäßmuskeln umfasst den Gluteus medius, den Gluteus minimus und den Gluteus maximus. Mit Squats trainierst du all diese Muskeln auf einmal.



Indem du deine Gesäßmuskeln strategisch aktivierst und belastest, kannst du eine Hypertrophie (bzw. Muskelwachstum) auslösen. Squats können dir also sehr wohl dabei helfen, Gesäßmuskulatur aufzubauen. Hier erfährst du, warum du möglicherweise trotzdem nicht die gewünschten Ergebnisse erzielst.



