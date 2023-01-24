4 Vorteile von Cycling – erklärt von Expert:innen

"Radfahren ist super, weil es den Körper schont", so Mari Holden, Olympia-Radfahrerin aus den USA. Cycling-Coach Level 1. Außerdem kann man sich beim Radfahren sowohl körperlich als auch geistig pushen, ohne dem Körper zu schaden, fügt sie hinzu. Damit es dabei nicht zum Burnout kommt, solltest du nicht zu viel trainieren und vor, während und nach dem Training nahrhafte Lebensmittel zu dir nehmen, die dich mit Energie versorgen. Auch angemessene Regenerationszeiten von entscheidender Bedeutung.

"Es ist ganz einfach, so Rad zu fahren, dass dem Körper kein Schaden zugefügt wird", erklärt Noah Abrahams, Physiotherapeut.

Wer Probleme mit den Knöcheln, Knien, der Hüfte oder Wirbelsäule hat, ist auf dem Rad gut aufgehoben. Cycling ist eine entlastende Sportart, die Knöchel, Knie, Hüfte und Lendenwirbelsäule in eine offene Position bringt, bei der die Knochen in den Gelenken so wenig wie möglich aneinanderreiben, so Abrahams.

Wenn die Gelenke möglichst viel in einem schmerzfreien Bereich bewegt werden, bleiben sie lange gesund, fügt er hinzu. Laut Abrahams gibt es kaum etwas, dass gegen das Radfahren spricht. Wenn du jedoch Bedenken hast, solltest du vorher mit Expert:innen wie beispielsweise Physiotherapeut:innen sprechen.

Da Cycling eine Sportart ist, die den Körper nur wenig belastet, solltest du es mit etwas Krafttraining ergänzen. Zertifizierte Personal Trainer:innen können dir dabei helfen, einen entsprechenden Trainingsplan aufzustellen. Krafttraining kann vor allem dann notwendig sein, wenn du an bestimmten Krankheiten leidest oder ein erhöhtes Risiko hast, daran zu erkranken, etwa Osteopenie (Verlust der Knochenmineraldichte) oder Osteoporose (einer Krankheit, die die Knochen schwächt und brüchig werden lässt). Osteoporose wird durch Cycling nicht schlimmer, aber auch nicht besser, erklärt Abrahams – ein weiterer Grund, zusätzlich dazu auch Widerstandstraining zu machen.

Aerobes Training, wozu auch Cycling gehört, ist zwar gut für das Herz-Kreislauf-System, bietet aber keinen ausreichenden Anreiz für Knochenaufbau. Durch Widerstandstraining und andere Formen von Gewichtstraining mit freien Gewichten, Maschinen oder Widerstandsbändern kannst du die Knochendichte verbessern, Muskeln aufbauen und Verletzungen vorbeugen.