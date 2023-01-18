Battle Ropes: Vorteile und Übungen

Battle Ropes gibt es in verschiedenen Größen und Dicken, typischerweise mit einer Länge zwischen ca. 9 m und 15 m sowie einem Durchmesser von zwischen ca. 4 cm und 8 cm. Verwende diese Informationen beim Kauf von Battle Ropes oder wenn du versuchst herauszufinden, welche Seile du im Fitnessstudio nutzen solltest. Die richtige Kombination aus Größe und Gewicht hängt von deinem derzeitigen Fitnesslevel ab, weshalb du etwas herumprobieren musst, so Javens.

Die Seile müssen an einem Anker festgemacht oder durch einen Anker gezogen werden, der an der Wand oder dem Boden befestigt ist. Wenn du jedoch zu Hause oder in einem provisorischen Fitnessstudio damit trainierst, "kannst du kreativ werden und sie an einer Stange, einer schweren Kugelhantel oder an einem offiziellen Anker befestigen", sagt Javens.

"Dickere Seile sind im Allgemeinen schwerer", sagt Jeffers und fügt hinzu, dass "längere Seile normalerweise fließende Bewegungen erleichtern." Wenn du dich bei deinem Workout auf Kraftaufbau konzentrieren möchtest, empfiehlt Jefferson, ein leichteres Seil zu wählen, das du im Vergleich zu einem schwereren Seil schneller bewegen kannst.

"Einer der Vorteile der Verwendung von Battle Ropes ist, dass du im Allgemeinen nicht viel Können benötigst, um die Übungen richtig zu machen", so Jeffers weiter.

Anfänger:innen empfiehlt Jeffers, mit Wellen mit einem oder mit beiden Armen sowie alternierenden Wellen zu beginnen (siehe Anleitung unten) und davon insgesamt zwei bis drei Sets mit Intervallen von je 30 Sekunden zu machen. Wenn du geübter wirst, empfiehlt Jeffers, die Leistungsintervalle auf 60 und dann auf 90 Sekunden pro Übung zu steigern. Dabei solltest du darauf achten, dass der Fokus auf der Aufrechterhaltung deiner Leistungskraft liegen sollte.

Wenn es um die Steigerung des Schwierigkeitsgrads deiner Übungen geht, empfiehlt Jeffers, die Zeitintervalle zu verlängern, gleichgewichtsfördernde Bewegungen zu integrieren (wie z. B. Hinknien oder Balancieren auf einem Bein bzw. auf einem Bosu-Ball) und ergänzende Übungen hinzuzufügen, wie z. B. Ausfallschritte, Burpees und Speed Skaters.

Javens schlägt ein weiteres Workout für Anfänger:innen vor: drei bis vier 20-sekündige Sets mit Slams mit einem und mit beiden Armen. Zwischen den einzelnen Sets solltest du dich unbedingt mindestens 30 Sekunden lang ausruhen.

Du willst dein Workout anspruchsvoller gestalten? Führe dieselben Übungen aus und mache dabei gleichzeitig Squats oder alternierende Ausfallschritte rückwärts. Versuche, drei bis vier Sets von jeder Übung zu machen, mit Leistungsintervallen von 45 Sekunden und 15 Sekunden Pause dazwischen. In Bezug auf die Haltung solltest du laut Javens deinen Core anspannen und eine athletische Pose einnehmen (die Knie, die Hüfte und der Rücken sind leicht gebeugt). Je nach Übung musst du deine Haltung vielleicht etwas anpassen. Wenn du dir ganz unsicher bezüglich der Technik bist, frag eine Trainerin oder einen Trainer.

Bevor du mit einem Workout beginnst, solltest du unbedingt deine Muskeln aufwärmen, um Verletzungen zu vermeiden und sie auf die Bewegungsmuster des Workouts vorzubereiten sowie um das Meiste aus deiner Routine herauszuholen. Bei den folgenden Übungen solltest du dich laut Javens auf Warm-up-Übungen konzentrieren, die auf deine Brust, den Rücken, die Schultern und den Trizeps abzielen. Dies könnten Übungen wie Flys mit deinem Körpergewicht, Pull-apart-Flys mit Widerstandsband, High-to-low-Planks und Y-Raises sein.