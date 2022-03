Diese Tasche checkst du bei der Gepäckkontrolle ein. Sie sollte deine Ausrüstung, einschließlich dem, was du nach dem Wettkampf brauchst, enthalten. Dazu gehört ein zusätzliches Paar Socken, Sonnenschutzmittel, ein Kühlpack, trockene Schuhe bzw. Sandalen oder Lippenbalsam. Abgesehen davon empfiehlt es sich, für den Notfall Ersatzausrüstung einzupacken. Leg also eine Ersatz-Schwimmkappe und -Schwimmbrille, eine zweite Sonnenbrille oder einen zweiten Schwimmanzug in deine Tasche.

Doch das Wichtigste? Dein Training sollte dem, was dich beim Wettkampf erwartet, entsprechen, empfiehlt Miller. Der Wettkampftag bringt laut Miller immer Überraschungen mit sich, wie z. B. mehr Schwimmer:innen um dich herum als erwartet oder ein Problem mit deinem Bike, das dich ein paar Minuten kostet. Je mehr dein Training dem echten Wettkampf ähnelt – besonders in Bezug auf die Übergänge zwischen den einzelnen Disziplinen –, desto besser bist du vorbereitet, wenn du an der Startlinie stehst.

Text: Elizabeth Millard