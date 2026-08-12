Sommer-Outfits & -Kleidung

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Nike Club
Nike Club Flow-Webshorts für Herren
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Flow-Webshorts für Herren
39,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Herrenschuh
Bestseller
Nike P-6000
Herrenschuh
119,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-T-Shirt mit modischem verkürzten Schnitt (Damen)
Nike Sportswear
Oversize-T-Shirt mit modischem verkürzten Schnitt (Damen)
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Leichte Oversize-Ripstop-Jacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Leichte Oversize-Ripstop-Jacke (Damen)
30 % Rabatt
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Slides (Herren)
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Slides (Herren)
49,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-Hemd für Herren
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT UV-Hemd für Herren
89,99 €
Nike Tech Helios
Nike Tech Helios Dri-FIT Shorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tech Helios
Dri-FIT Shorts (Herren)
79,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV -Shorts (ca. 25 cm, Herren)
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV -Shorts (ca. 25 cm, Herren)
94,99 €
Nike Swift
Nike Swift Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Nike Victori One
Nike Victori One Slides (Herren)
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Slides (Herren)
37,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Oberteil aus Satin (Damen)
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Oversize-Oberteil aus Satin (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Satin-Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
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Weite Satin-Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
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Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
54,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt (Herren)
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T-Shirt (Herren)
44,99 €
Nike Club
Nike Club Flow-Shorts aus French Terry für Herren
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Nike Club
Flow-Shorts aus French Terry für Herren
39,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
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Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
79,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Bestseller
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Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials Herren-T-Shirt
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Nike Sportswear Premium Essentials
Herren-T-Shirt
39,99 €
Nike Tech Helios
Nike Tech Helios Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
Recyclingmaterialien
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Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
109,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Enges, verkürztes Tanktop (Damen)
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Enges, verkürztes Tanktop (Damen)
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damen-Tanktop
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Damen-Tanktop
30 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
Recyclingmaterialien
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Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt (ältere Kinder)
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T-Shirt (ältere Kinder)
24,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
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Nike Pro
Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
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Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
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Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
49,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
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Oversize-T-Shirt (Damen)
39,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Lauf-Singlet für Damen
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-Lauf-Singlet für Damen
84,99 €
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
89,99 €
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Crew-Trainingssocken (6 Paar)
Bestseller
Nike Everyday Cushioned
Crew-Trainingssocken (6 Paar)
24,99 €
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Dri-FIT Tennisshorts mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT Tennisshorts mit hohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
NikeCourt Kollektion
NikeCourt Kollektion Tennisoberteil mit Rundhalsausschnitt (Damen)
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Tennisoberteil mit Rundhalsausschnitt (Damen)
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Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Straßenlaufschuh (Damen)
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Straßenlaufschuh (Damen)
179,99 €
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Strick-Trainingsshorts (ca. 13 cm, Herren)
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Dri-FIT Strick-Trainingsshorts (ca. 13 cm, Herren)
30 % Rabatt
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV-Tennis-Poloshirt (Herren)
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT ADV-Tennis-Poloshirt (Herren)
104,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Trainings-Tanktop für Herren
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Trainings-Tanktop für Herren
32,99 €
Nike Par
Nike Par Dri-FIT-Poloshirt für Herren
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Dri-FIT-Poloshirt für Herren
69,99 €
Nike Velocity
Nike Velocity Dri-FIT-Golfshorts (Herren)
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Dri-FIT-Golfshorts (Herren)
59,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Herren)
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Straßenlaufschuh (Herren)
159,99 €
Nike Windrunner
Nike Windrunner Leichte Jacke mit Halbreißverschluss (Herren)
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Nike Windrunner
Leichte Jacke mit Halbreißverschluss (Herren)
94,99 €
Nike Windrunner
Nike Windrunner Leichte, gewebte Herrenshorts
Recyclingmaterialien
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Leichte, gewebte Herrenshorts
54,99 €
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
54,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Damen)
139,99 €
Nike Stride
Nike Stride Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
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Nike Stride
Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
47,99 €
Nike Swift
Nike Swift Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
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Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
119,99 €
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herrenschuh
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Herrenschuh
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Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Slides für ältere Kinder
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Slides für ältere Kinder
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt (ältere Kinder)
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Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
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Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
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Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Lauf-Singlet für Damen
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Dri-FIT ADV-Lauf-Singlet für Damen
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Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
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Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Crew-Trainingssocken (6 Paar)
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NikeCourt Court Collection
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NikeCourt Court Collection
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NikeCourt Kollektion
NikeCourt Kollektion Tennisoberteil mit Rundhalsausschnitt (Damen)
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Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Straßenlaufschuh (Damen)
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179,99 €
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Strick-Trainingsshorts (ca. 13 cm, Herren)
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NikeCourt Slam
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Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Trainings-Tanktop für Herren
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Nike Par
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Nike Velocity
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Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike Windrunner
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Nike Windrunner
Nike Windrunner Leichte, gewebte Herrenshorts
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Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
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Nike Pegasus 42
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Nike Stride
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Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
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Nike Swift
Nike Swift Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herrenschuh
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Nike Calm 2.0
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39,99 €

Sommerkleidung: für sonnige Tage gemacht

Von Oberteilen und Shorts bis zu praktischen Accessoires: Unsere Kollektion für Sommer-Outfits hat garantiert das Richtige für Sport und Freizeit bei Sonnenschein. Was du dir darunter vorstellen kannst? Aktuelle Kleidung in minimalistischen, lässigen Styles. Atmungsaktive Materialien sorgen für angenehme Kühle, während sich elastische Stoffe all deinen Bewegungen anpassen. Füge dann noch Sneaker mit leichter, stützender Schaumstoffpolsterung hinzu und schon kann das Warmwetter-Training kommen.


Ob vom Sport oder vom Sonnenschein – das Schwitzen lässt sich leider nicht umgehen. Deswegen stellen wir unsere Sommerkleidung mit hochwertigen Performance-Stoffen her, darunter auch unsere Nike Dri-FIT Technologie. Dieses ausgezeichnete Gewebe leitet den Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet und ein angenehm trockenes und frisches Tragegefühl hinterlässt. Wenn dir Atmungsaktivität besonders wichtig ist, hol dir körperbetonte Designs mit Mesh-Einsätzen. Wir haben durch Feedback von Profisportler:innen ermittelt, wo sich die Bereiche mit der höchsten Hitzeentwicklung befinden, und diese Einsätze gezielt dort platziert. Du bekommst also genau an den wichtigsten Stellen zusätzliche Luftzufuhr.


Sommerspaß pur ist angesagt? Dann solltest du dich bei unseren Accessoires für deine Sommer-Outfits umschauen. Leichte Caps fördern nicht nur den Schutz vor den Sonnenstrahlen, sie sind dank des Vierwege-Stretchs auch besonders elastisch und lassen sich durch den verstellbaren Riemen individuell anpassen. Der nächste Trip in die Natur steht an? Unsere strapazierfähigen Rucksäcke und Crossbody-Taschen eignen sich perfekt für das Wandern und andere Outdoor-Abenteuer. Dank der vielfachen Taschen und Fächer lässt sich alles übersichtlich organisieren, während Reißverschlüsse für die nötige Sicherheit sorgen. Und damit du bei all dem Sommerspaß auch immer fleißig Wasser trinkst, gibt es hier auch ergonomische Wasserflaschen mit großem Fassungsvermögen.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Das willst du auch? Dann sichere dir Sommer-Outfits von Nike, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.