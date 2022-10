5 Vorteile des Basketballspielens – erklärt von Expert:innen

Das ist vielleicht einer der weniger offensichtlichen Vorteile von Basketball. Da es sich um einen Teamsport handelt, erfordert Basketball laut Eaton Kommunikation zwischen den Spieler:innen, oft auch ohne Worte. Eine Studie aus dem Jahr 2010, in der Spieler:innen bei der Interaktion mit ständig wechselnden Mitspieler:innen beobachtet wurden, stützt diese Aussage. Ein großer Teil dieser Kommunikation fand nonverbal und stattdessen durch Ballpässe und visuelle Signale während des Spiels statt. Abseits des Courts wird nonverbale Kommunikation überall genutzt – vom Geschäfts- bis zum Privatleben. Die Meinungen gehen auseinander, aber laut einer Studie in einer Ausgabe von The Hearing Journal aus dem Jahr 2018 wird geschätzt, dass 70 Prozent aller Kommunikation nonverbal stattfindet (auch außerhalb des Sports).

Andere auf dem Court gelernte Fähigkeiten lassen sich auf den Alltag übertragen: Neben wesentlichen Kommunikationsfähigkeiten wirkt sich Basketball auch positiv auf die psychische Koordination aus. Laut einer Studie aus dem Jahr 2015 müssen sich Spieler:innen ständig an das Spiel anpassen und ihre physische Koordination kognitiv ändern, um mitzuhalten. Psycholog:innen weisen darauf hin, dass Anpassungsfähigkeit von einem hohen Maß an allgemeiner Zufriedenheit beeinflusst wird, insbesondere in Kombination mit einem hohen Maß an sozialer Unterstützung (z. B. durch Freunde, wenn man einen neuen Job anfängt).

Verfasserin: Ashley Lauretta