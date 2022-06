Zo was je een jersey op de juiste manier

Als er één huishoudelijk middel is dat je in huis moet hebben om de geur uit stinkende kleding te halen, is dat witte azijn. Met dat type azijn kun je zowat alles in en om het huis schoonmaken.

Wil je witte azijn gebruiken om een shirt te wassen, neem dan een kopje azijn en giet het in de wasmachine (of in het vakje voor bleekmiddel, als de machine er een heeft). Voeg daarna het wasmiddel toe, zoals je normaal ook zou doen. Het zuur in witte azijn is een krachtig middel om geurtjes uit stoffen te verwijderen en laat geen azijngeur achter in kleding.

Zitten er hardnekkige geurtjes in je kleding die niet verdwijnen na de azijn-met-wasmiddel-methode? Doe dan een half kopje zuiveringszout rechtstreeks op het shirt, nadat je het in de wasmachine hebt gedaan, met de azijn en het wasmiddel. Draai vervolgens de wascyclus.