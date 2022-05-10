Zo was je een jersey op de juiste manier

Zo was je een stinkend sportshirt
Productonderhoud
Gebruik deze tips om je sportshirt na een zweterige wedstrijd of training goed schoon te krijgen.
Voorraden
- Witte azijn
- Wasmiddel
- Zuiveringszout
Benodigdheden
- Een schone (reserve)tandenborstel
Heb je weleens een sportshirt aangetrokken waarvan je dacht dat het schoon was, om vervolgens te ontdekken dat het nog stonk van de vorige keer dat je het droeg? Dat komt waarschijnlijk doordat de bacteriën die de geur veroorzaken er niet volledig uitgewassen waren. Om die muffe, onaangename geur voortaan te voorkomen, geven we je de volgende tips om een shirt goed te wassen.
Kijk allereerst op het label voor de wasvoorschriften
Shirts zijn vaak gemaakt van polyester of synthetische materialen die in de machine kunnen worden gewassen, maar op sommige shirts zijn letters of cijfers geborduurd die extra zorg nodig hebben. Over het algemeen kun je, wanneer je een sportshirt of andere work-outkleding wast, het beste koud water gebruiken en de droger vermijden. Maar check wel even het label aan de binnenkant van de kleding om ervoor te zorgen dat je de juiste stappen uitvoert voor wassen en drogen.
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Zo bereid je een shirt voor op een wasbeurt
- Keer het shirt binnenstebuiten. Zo was je oliën of zweet dat in het materiaal van de kleding is getrokken er makkelijker uit. Door shirts binnenstebuiten te wassen voorkom je ook dat opstrijkletters of -cijfers loslaten of vervagen in de machine. Voor nog betere bescherming kun je het binnenstebuiten gekeerde shirt in een waszak doen vóór het wassen.
- Was het shirt met koud water en op een laag toerental. Door in koud water te wassen, voorkom je dat het shirt krimpt of vervaagt en dat letters of cijfers op het shirt beschadigd raken.
- Gebruik geen wasverzachter. Als je wasverzachter gebruikt, kan het wasmiddel minder goed doordringen in de vezels, waar de geuren en bacteriën zitten.
Gebruik witte azijn om hardnekkige geuren te verwijderen
Als er één huishoudelijk middel is dat je in huis moet hebben om de geur uit stinkende kleding te halen, is dat witte azijn. Met dat type azijn kun je zowat alles in en om het huis schoonmaken.
Wil je witte azijn gebruiken om een shirt te wassen, neem dan een kopje azijn en giet het in de wasmachine (of in het vakje voor bleekmiddel, als de machine er een heeft). Voeg daarna het wasmiddel toe, zoals je normaal ook zou doen. Het zuur in witte azijn is een krachtig middel om geurtjes uit stoffen te verwijderen en laat geen azijngeur achter in kleding.
Zitten er hardnekkige geurtjes in je kleding die niet verdwijnen na de azijn-met-wasmiddel-methode? Doe dan een half kopje zuiveringszout rechtstreeks op het shirt, nadat je het in de wasmachine hebt gedaan, met de azijn en het wasmiddel. Draai vervolgens de wascyclus.
Vlekken weken en voorbehandelen
Het is een goed idee om grasvlekken, vuil of andere vieze vlekken voor te weken. Maak een oplossing van witte azijn, water en zuiveringszout. Meng 1 kopje water met 1 kopje azijn en voeg een eetlepel zuiveringszout toe. Laat het vuile deel van het shirt minimaal 30 minuten in het mengsel weken.
Je kunt ook een kant-en-klaar voorwasmiddel uit de winkel gebruiken om vlekken en geurtjes los te weken. Welk ingrediënt je ook kiest voor het voorweken, het is het beste om het shirt minimaal 30 minuten onder te dompelen, voordat je het in de wasmachine doet.
Voor extra hardnekkig vuil, zoals grasvlekken, kun je een pasta maken van gelijke delen zuiveringszout en azijn. Giet dit rechtstreeks op de vlekken. Gebruik een schone tandenborstel om de pasta in de vlek te wrijven. Laat de pasta minimaal een uur in de stof trekken, voordat je het shirt in de machine doet.
Gebruik geen wasdroger
Na verloop van tijd kan hitte een shirt beschadigen, doordat letters, cijfers of andere details op het shirt barsten of loslaten. Je kunt het shirt beter niet in de wasdroger doen. Laat het liever op een vlakke ondergrond aan de lucht drogen.
Hoeveel je ook zweet...
Onthoud dat je kleding op soort moet wassen. Gooi je work-outkleding niet in de was met handdoeken, fleece of andere materialen die veel pluis bevatten. Als je dat wel doet, kan dat leiden tot pilling op je sportkleding. Gebruik ook niet te veel wasmiddel. Meer wasmiddel gebruiken betekent niet dat je kleding schoner wordt. Integendeel, het kan tot ongewenste ophoping van zeep en resten leiden, waardoor geurtjes in de kleding blijven hangen na het wassen.
Tekst: Claire Tak