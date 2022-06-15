Zo onderhoud je je vieze sportkleding zonder jezelf in het zweet te werken

Zo onderhoud je vieze sportkleding zonder jezelf in het zweet te werken
Productonderhoud
Vooral sportkleding van performancemateriaal heeft een beetje extra liefde nodig. Volg deze eenvoudige stappen om je kleren schoon en fris te houden.
Na een flinke work-out voel je je direct beter. Sporten schept namelijk rust in je hoofd en helpt je om beter te slapen. Maar het betekent ook dat als je thuis bent je over je zweterige, stinkende sportkleding moet ontfermen. Zeker sportkleding van performancematerialen, zoals zweetafvoerend synthetisch materiaal, vraagt om wat extra aandacht om goed schoon te krijgen.
Lees verder om te ontdekken hoe je jouw sportkleding kraakschoon houdt en voor tips hoe je jouw kleding het best kunt wassen.
Het argument voor regelmatig wassen
Allereerst is routine het toverwoord als je jouw sportkleding zo lang mogelijk goed wilt houden. De juiste zorg bestaat uit regelmatige wasbeurten en extra aandacht voor de vuilste stukken.
Was sport-bh's, shorts en leggings na elk gebruik. De schaam- en borststreek zijn namelijk vatbaar voor schimmelinfecties. Ook je sportschoenen kunnen een broedplaats zijn voor schadelijke bacteriën, dus maak de inlegzool schoon als die uitneembaar is en doe je sokken in de was. En daar waar je katoenen T-shirts meerdere keren kunt dragen zolang je er niet in zweet, werken synthetische materialen als een soort magneet voor bacteriën. Synthetische kleding gaat sneller stinken en moet na elke draagbeurt gewassen worden.
Zo was je vuile sportkleding
1.Laat je zweterige kleding meteen luchtenAls je sportkleding te lang in je rugzak of sporttas laat zitten, kan er schimmelvorming optreden, wat tot nare geurtjes leidt. Hang je sportkleding bij thuiskomst meteen te drogen, tot de kleding helemaal droog is of je een was gaat draaien.
2.Scheid je wasWas vergelijkbare materialen met elkaar. Scheid katoenen T-shirts en sporthanddoeken van synthetische kleding, zoals shorts en leggings. Anders zit je sportkleding straks onder de katoenen pluisjes. Was zware materialen, zoals spijkerstof, en alles met knopen en ritsen ook apart van je sportkleding. Als je dit soort kledingstukken samen wast, schuren de materialen namelijk langs elkaar en dat kan je delicate sportkleding beschadigen.
3.Was sportkleding binnenstebuitenKeer je kleding voor het wassen binnenstebuiten, zodat de delen waar de meeste bacteriën zitten goed schoon worden gewassen. Je wasmachine kan zijn werk effectiever doen, omdat de bacteriën die geurtjes veroorzaken voornamelijk aan de binnenkant van je kleding zitten.
4.Week je kleding voor het wassen in azijnAls je kleren zelfs na het wassen nog niet fris ruiken, week ze dan in één deel schoonmaakazijn en vier delen koud water. Laat de oplossing zo'n 20 tot 30 minuten inwerken op de kleding. Het azijnzuur maakt oliën, vuil en bacteriën los van je sportkleding, waardoor je wasmachine makkelijker af kan rekenen met die viezigheid.
5.Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddelAls je kleren erg vies zijn, ben je misschien geneigd om meer wasmiddel te gebruiken. Hier wordt je sportkleding alleen niet schoner van. Integendeel: de extra zeepresten die hierdoor ontstaan, hopen zich op in de vezels van je kleding en trekken weer nieuwe bacteriën aan die geurtjes veroorzaken. Je kleding gaat er dus juist sneller van stinken. Je voorkomt dit door net iets minder wasmiddel te gebruiken dan je voor je dagelijkse kleding zou gebruiken. Voor materialen als Nike Dri-FIT wordt voor het beste resultaat bovendien aanbevolen om waspoeder te gebruiken in plaats van een wasmiddel op vloeistofbasis.
6.Verminder geurtjes met baksoda (zuiveringszout) of een wasmiddelversterkerJe kunt 60 tot 120 gram baksoda bij je wasgoed doen om zuren die geurtjes veroorzaken te neutraliseren. Je kunt zelfs een beetje baksoda in je sportschoenen strooien. Hiermee verminder je onaangename geurtjes als je schoenen niet in de was kunnen. Als alternatief kun je een wasmiddelversterker speciaal voor sportkleding gebruiken. In dit soort middelen zitten geurverdrijvende stoffen. Je kunt de versterker in hetzelfde gedeelte als je wasmiddel doen.
7.Gebruik geen wasverzachter en droogtrommeldoekjesWasverzachter laat een soort lijmlaagje achter op je sportkleding waar bacteriën die geurtjes veroorzaken aan blijven plakken. En per wasbeurt met wasverzachter wordt dat laagje dikker. Deze laag voorkomt dat water en wasmiddel je kleding goed kunnen reinigen. Droogtrommeldoekjes hebben eenzelfde soort effect en voorkomen dat wasmiddel goed kan doordringen tot je kleding. Als je het zachte gevoel van je sportkleding op je huid wilt behouden, overweeg dan om drogerballen te gebruiken. Deze ballen houden je kleding ook zacht en voorkomen kreukels.
8.Was je kleding met koud water en op een laag toerentalJe wilt niet dat je wasmachine te ruw omgaat met je delicate sportkleding en je wilt ook niet dat de kleding wordt blootgesteld aan te hoge temperaturen die de vezels kapot kunnen maken. Verleng de levensduur van je sportkleding door die op lage temperatuur en op een laag toerental te wassen.
9.Droog kleding waar mogelijk aan de luchtJe synthetische sportkleding gaat langer mee als je die op de laagste warmtestand van je droger droogt of volledig aan de lucht laat drogen. Hitte kan geuren versterken, het materiaal beschadigen, kleding doen krimpen of vervormen, statischer maken en het elastiek slapper maken. Katoenen kleding kun je prima in de droger doen, maar zorg ervoor dat performancematerialen zoals Nike Dri-FIT niet worden blootgesteld aan hoge drogertemperaturen.
Veelgestelde vragen: vuile sportkleding wassen
Waarom gaat mijn sportkleding stinken van zweet?
Wat gebeurt er als je bezwete kleren aanhoudt?
Kan sportkleding in de droger?
Kunnen sportschoenen in de wasmachine?
Wat is 'laundry stripping' en werkt het ook voor sportkleding?
'Laundry stripping' is een populaire schoonmaaktrend, waarbij je kleding een grondige schoonmaakbeurt geeft door die tot 12 uur te laten weken in een mengsel van boraxpoeder, wasmiddel, baksoda en warm of heet water. Het is een grondige reinigingsmethode voor extreem zweterige en/of vieze sportkleding, maar het kost je veel tijd en het is niet nodig om je kleding regelmatig op deze manier te behandelen.