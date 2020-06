Word een betere hardloper zonder te hardlopen

Kijk verder dan de kilometers voor betere prestaties en nog meer passie voor hardlopen.

Er zijn genoeg dingen die je kunt doen om je hardloopprestaties te verbeteren zonder dat je naar buiten hoeft te gaan. Nike Running Global Head Coach Chris Bennett vertelt hoe je een betere hardloper kunt worden, zelfs als je nu niet kunt hardlopen.



Je kunt een betere hardloper worden zelfs zonder een extra stap te zetten. We hebben het niet alleen over krachttraining of je mobiliteit en flexibiliteit verbeteren. Het ontwikkelen van bepaalde gewoontes kan je normale hardlooproutine aanvullen en je door een moeilijke periode heen helpen wanneer je niet kunt hardlopen of als je geen zin hebt.



Hoe je situatie ook is, met deze vijf tips kun je straks beter en met meer plezier hardlopen.



01. Wees een fan

Hoeveel van je hardloopvrienden zouden een antwoord hebben op de vraag 'Wie is je favoriete hardloper?'. Basketbalfans kunnen daarentegen urenlang discussiëren over de vraag of LeBron James of Giannis Antetokounmpo dit jaar beter is. Als je fan bent van een sport, stimuleert dit je om eraan deel te nemen. Toch kan er volgens Nike Running Global Head Coach Chris Bennett "voor hardlopers een kloof zijn tussen deelnemen aan de activiteit en sportfan zijn".



En dat is jammer, want hardlopen is een toegankelijke sport. "Ik weet niet hoe het voelt om een bal te dunken, maar wel hoe het is om over een laatste, rechte weg te hardlopen en 'O yeah!' te schreeuwen, zoals Shalane Flanagan", aldus Bennett. Wanneer je kijkt naar Flanagans finish tijdens de marathon van New York, een hardloopdocumentaire of beelden van Olympische prestaties die gouden medailles opleverden, kan dat je aanmoedigen om je eigen beste hardloopmomenten te herbeleven en je enthousiasme aanwakkeren om ze te herhalen.