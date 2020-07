Trained Podcast: voordelen van fysiotherapie

Grootsheid is niet aangeboren maar bereik je door te trainen. Met dat in het achterhoofd verkent de podcastserie 'Trained' van Nike grensverleggende vormen van holistische fitness om jou beter te maken als trainer of sporter. Luister nu en ontdek de nieuwste innovaties, inzichten en trends van experts in de wereld van training.



Als je denkt dat fysiotherapie alleen handig is als je geblesseerd bent, dan onderschat je het. Vinh Pham, fysiotherapeut en eigenaar van de innovatieve kliniek Myodetox, is ervan overtuigd dat manuele therapie je ook kan helpen vrijer te bewegen, zodat je langer kunt profiteren van elke work-out. In deze aflevering beschrijft Vinh hoe zijn aanpak van herstel de fysiotherapie op z'n kop zet. Verder legt hij uit waarom je je buikspieren moet foamrollen en laat hij oefeningen zien die je zelf thuis in 10 minuten per dag kunt doen voor minder pijn en maximale bewegingsvrijheid.