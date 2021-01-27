Bovenmenselijke kracht
Coaching
Door Nike Training
Gebruik de kracht van je innerlijke superhelden en help je kinderen in te zien hoe sterk ze werkelijk zijn.
Bereid je voor op een superleuke en vreselijk maffe krachtwork-out voor het hele gezin. Je maakt gebruik van wat er op dit moment in je huis rondslingert, dus geef je creatieve energie de vrije loop terwijl je zoekt naar spullen om je bovenmenselijke kracht te tonen.
Het is tijd om de spieren te ballen. Deze work-out is snel, intens en bevat een paar verrassingen voor iedereen in het gezin om zijn kracht te tonen. Superhelden zijn er niets bij.
Boost je bewegingen
In deze krachtwork-out til je je humeur naar een hoger niveau en til je misschien ook wel elkaar. Ga in huis op zoek naar voorwerpen van enig gewicht die je veilig kunt optillen. Flessen met water, manden met wasgoed, kleine broertjes en zusjes of zelfs huisdieren zijn zeer geschikt. En als je er klaar voor bent, begin je met de work-out zoals beschreven.
Wanneer je bij de push-up- en squatgedeeltes aankomt, kies je iemand die zijn of haar bovenmenselijke kracht moet tonen. Deze persoon gaat gewoon door met de oefening, terwijl de rest van het gezin verschillende voorwerpen en daarmee gewicht toevoegt aan de oefening. Kan mama een push-up doen met de hond op haar rug? Kan je kleinste het wasgoed dragen en tegelijk een squat doen? Kijk maar eens hoe sterk iedereen is.
Wanneer je bij de push-up- en squatgedeeltes aankomt, kies je iemand die zijn of haar bovenmenselijke kracht moet tonen. Deze persoon gaat gewoon door met de oefening, terwijl de rest van het gezin verschillende voorwerpen en daarmee gewicht toevoegt aan de oefening. Kan mama een push-up doen met de hond op haar rug? Kan je kleinste het wasgoed dragen en tegelijk een squat doen? Kijk maar eens hoe sterk iedereen is.