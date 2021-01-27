Bereid je voor op een superleuke en vreselijk maffe krachtwork-out voor het hele gezin. Je maakt gebruik van wat er op dit moment in je huis rondslingert, dus geef je creatieve energie de vrije loop terwijl je zoekt naar spullen om je bovenmenselijke kracht te tonen.



Het is tijd om de spieren te ballen. Deze work-out is snel, intens en bevat een paar verrassingen voor iedereen in het gezin om zijn kracht te tonen. Superhelden zijn er niets bij.