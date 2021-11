Tips om je uithoudingsvermogen te verbeteren met supersetwork-outs

Bij dropsets voer je twee keer achter elkaar dezelfde oefening uit. Het enige verschil in deze work-out techniek is dat je het gewicht weglaat. Je kent misschien de uitdrukking "as many reps as possible" (AMRAP), of trainen tot spierfalen — dit is vergelijkbaar.



Naarmate je tijdens de eerste set vermoeider wordt, verminder je het gewicht, zodat je langer kunt doorzetten. Dit is een effectieve manier om je uithoudingsvermogen te vergroten.



Als je bij bodybuilding aan supersets denkt, zijn dropsets ongetwijfeld de meest gebruikte. Ze schijnen voor het eerst te zijn genoemd in een bodybuilding tijdschrift uit de jaren 40 dat Body Culture heette.



In een onderzoek, gepubliceerd in 2018 in het Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, werd gekeken naar de doeltreffendheid van dropsets voor spiergroei. De deelnemers werden in twee groepen verdeeld, waarbij ze ofwel tricep-dropsets uitvoerden, ofwel klassieke sets.



Na zes weken waren in beide groepen de triceps in omvang en kracht toegenomen. Degenen in de dropsetgroep hadden iets betere resultaten, maar statistisch waren deze niet significant. Het voordeel is echter aanzienlijk als je bedenkt dat dropsetwork-outs veel minder trainingstijd vergen.