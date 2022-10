Wat houdt een metcon-work-out bij CrossFit in?

Hieronder staat een aantal redenen waarom je misschien een metcon-work-out bij CrossFit zou willen proberen.

Variatie: er zijn veel verschillende soorten oefeningen die onder metcon-training vallen. Dat betekent dat je veel afwisseling in je work-outs kunt hebben. De meeste metcon-work-outs zijn gericht op samengestelde bewegingen, zoals squats, hinges en carries. De volgorde, de intensiteit en het gewicht kunnen echter steeds worden gevarieerd. Ook kan de work-out, afhankelijk van het energiesysteem waaraan je werkt, drie minuten duren of dertig. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Een aantal populaire metcon-work-outs bij CrossFit zijn Betty (vijf rondes van push presses en box jumps op tijd) en EMOM (een vast aantal van een oefening elke minuut op de minuut uitvoeren). Conditie: volgens Greg Pattman, een gecertificeerde CrossFit-trainer van niveau 3, is metcon-training een van de beste manieren om je algehele conditie te verbeteren door zowel kracht als cardio te combineren.





"Metcon-training schakelt verschillende energiesystemen in en kan een heleboel verschillende bewegingen gebruiken", zegt Pattman. "We zullen ons nooit kunnen meten met de beste marathonlopers. We zullen nooit kunnen concurreren met de beste powerlifters of turners. Maar we gebruiken wel veel van de oefeningen van die specialiteiten en CrossFit zorgt in het algemeen voor veelzijdige atleten met een goede conditie in zowel kracht als uithoudingsvermogen."

Eenvoud: een metcon-work-out hoeft niet ingewikkeld te zijn. Je kunt de work-outs doen met weinig tot geen materialen. Denk bijvoorbeeld aan 100 push-ups, 100 sit-ups en 100 air squats op tijd. Je kunt de work-outs in een korte tijd uitvoeren of je grenzen verleggen door iets langer door te gaan. De metcon-work-out kan ook aan je behoeften en conditie worden aangepast. Leuk: de afwisseling die metcon-training biedt, in combinatie met de gecombineerde elementen van kracht en cardio, zorgen voor sportsessies die veel leuker zijn dan je typische work-outs. CrossFit-sportscholen geven je ook een communitygevoel met hun work-outs en trainingen, waardoor je meer motivatie krijgt om naar de sportschool te gaan. Uit een onderzoek uit 2017, gepubliceerd in het Journal of the American Osteopathic Association, bleek dat sporten in groepsverband stress met 26 procent verlaagt en de algemene kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert. Veel calorieën verbranden: metcon-work-outs kunnen leiden tot het verbranden van veel calorieën, als dat is wat je wil bereiken. De work-outs verhogen het 'excessive post-exercise oxygen consumption', ook wel bekend als EPOC, een verhoogde stofwisseling na de training. EPOC verwijst naar de verhoogde snelheid van je metabolisme, nadat je een trainingssessie hebt voltooid.

Een verhoogd zuurstofverbruik is nodig om het lichaam te helpen herstellen en terug te laten keren in de toestand van vóór de inspanning. Volgens een onderzoek uit 2000, dat gepubliceerd werd in het International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, zorgen metcon-work-outs voor "een lichte maar langdurige verhoging van de stofwisselingssnelheid na de training en mogelijk ook van vetoxidatie". Dit betekent dat je nog steeds calorieën — en vet — verbrandt nadat je de work-out hebt afgerond.