Wat zijn de voordelen van elke dag touwtjespringen?

Touwtjespringen is niet alleen voor kinderen. Het is een veelzijdige oefening die vaak wordt gebruikt als warming-up of als belangrijk onderdeel van de training zelf.

Volgens Mike Matthews, ISSA-gecertificeerd personal trainer en schrijver van 'Muscle for Life: Get Lean, Strong, and Healthy at Any Age!', kun je touwtjespringen naadloos in zowat elke work-outroutine opnemen.

"Je kunt in een langzaam en regelmatig ritme touwtjespringen als een low-impact, steady-state cardio-oefening. Anders kun je ook de intensiteit verhogen met technieken zoals knieheffen of double-unders (waarbij het touw per sprong twee keer onder de voeten doorgaat), als je er meer een HIIT-training van wilt maken", zegt hij. "Bovendien is touwtjespringen een uitstekende oplossing als je een korte maar effectieve work-out zoekt."

Door de herhaalde bewegingen van touwtjespringen verhoog je niet alleen je hartslag, maar activeer je ook je arm- en beenspieren, verbrand je calorieën en het is nog leuk ook. Als je plezier beleeft aan touwtjespringen, zul je het waarschijnlijk vaker blijven doen. Volgens een onderzoek uit 2020 dat werd gepubliceerd in Frontiers in Psychology kan elke vorm van lichaamsbeweging die iemand als plezierig en stimulerend ervaart, diegene motiveren om vaker te trainen.

Touwtjespringen kan bovendien een veilige oefening zijn voor mensen van alle leeftijden. Uit een meta-analyse van negen onderzoeken die in 2018 verscheen in Sports Medicine, bleek dat tot drie trainingssessies touwtjespringen per week (waarbij elke sessie bestond uit drie sets van 10 keer springen per set, gevolgd door 60 seconden rust na elke set) kan zorgen voor meer kracht onder 50-plussers. Het is wel belangrijk om te vermelden dat de deelnemers aan het onderzoek geen medische aandoening hadden waardoor ze de oefening niet goed zouden kunnen uitvoeren. Raadpleeg je huisarts als je denkt dat touwtjespringen een effectieve oefening kan zijn voor jou.