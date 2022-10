De basis van voetbal, uitgelegd door voetbalcoaches

Bij een voetbalwedstrijd staan er 22 spelers op het veld, waarbij elk team 10 veldspelers heeft en één keeper.

"Een volledige wedstrijd duurt 90 minuten, verdeeld over twee helften van 45 minuten," zegt Carl Wild, een gecertificeerd voetbalcoach bij de English Football Association en Scottish Football Association, managementexpert en auteur van 'Essential Practices for Player Development'.

"Tijdens deze twee helften zijn er geen pauzes of [time-outs]. Wanneer er moet worden gestopt vanwege een blessure of wissel, zullen de officials de tijd stop zetten en worden er na 90 minuten meestal drie of vier minuten extra tijd gegeven", zegt hij.

Afmetingen van het voetbalveld kunnen variëren, maar doorgaans zijn deze even groot als een Amerikaans voetbalveld (circa 110 meter lang). Maar je kunt ook op een kleiner veld spelen van tussen de 45 en 90 meter lang. Een voetbalveld wordt "in tweeën gedeeld, zodat elk team een keer aan elke kant van het veld start", zegt Wild. Op elke helft bevindt zich een gedeelte dat het strafschopgebied of het zestienmetergebied wordt genoemd, en dat rondom het doel ligt.

De scoretelling is vrij simpel bij voetbal: één keer scoren is één doelpunt. En als het een competitiewedstrijd is, hoeft niet één team de wedstrijd te winnen. Wild legt uit dat óf een van beide teams wint, óf dat het gelijkspel wordt. Gelijkspel betekent dat de score gelijk is, wat zelfs kan gebeuren wanneer de wedstrijd eindigt met 0-0. Dit verandert wanneer het gaat om een competitie.

"Wanneer de stand na 90 minuten nog steeds gelijk is, speel je doorgaans nog eens 30 minuten in totaal, dus twee helften van 15 minuten", zegt hij. "Als de stand daarna nog steeds gelijk is, wordt er een penalty shoot-out gehouden. Dat betekent meestal dat teams elk vijf penalty's nemen, steeds om de beurt", zegt hij. Bij een penalty probeert een speler de bal in het net te schieten, terwijl een keeper deze tegen probeert te houden.

Het team dat na afloop meer penalty's heeft gescoord dan het andere team, wint de wedstrijd. Als er niet wordt gescoord en het dus nog steeds gelijkspel is, volgt er een ronde 'sudden death', waarbij spelers penalty's blijven nemen tot één van beide teams scoort.