Voetbalschoenen schoonmaken: een stapsgewijze handleiding voor reiniging, drogen en onderhoud
Productonderhoud
Reinig voetbalschoenen na elke wedstrijd om de levensduur te verlengen. Was ze met de hand met mild wasmiddel en warm water, laat ze aan de lucht drogen uit de buurt van directe warmte en was de veters apart. In dit artikel vind je een volledige onderhoudsgids voor Nike voetbalschoenen.
Voorraden
- Mild wasmiddel
Benodigdheden
- Zachte schoonmaakborstel
- Instrument, zoals een plamuurmes of schroevendraaier (optioneel)
- Kleine kom
- Washandje
Nieuwe voetbalschoenen worden op het veld snel vuil. Als je op de wedstrijddag in een paar schone schoenen wilt verschijnen en de levensduur van je favoriete schoenen wilt verlengen, moet je weten hoe je je voetbalschoenen thuis schoonmaakt.
Belangrijkste punten
- Reinig voetbalschoenen zo snel mogelijk na elke wedstrijd of training om te voorkomen dat vuil blijft zitten.
- Alleen met de hand wassen. Wasmachines kunnen de schoenen beschadigen en de schoenen kunnen de wasmachine zelf beschadigen.
- Gebruik een mild wasmiddel gemengd met warm water. Vermijd agressieve chemicaliën of bleekmiddel.
- Laat de schoenen binnen aan de lucht drogen, uit de buurt van direct zonlicht, haardrogers en droogtrommels. Hitte beschadigt de materialen.
- Was de veters apart, met de hand of in een waszak van mesh op een koud, fijnwasprogramma. Stop ze nooit in de droger.
- Voetbalschoenen moeten volledig droog zijn voordat ze opnieuw worden gedragen of in een tas worden opgeborgen.
Voetbalschoenen schoonmaken
- Verwijder los vuil direct na de wedstrijd. Sla de schoenen met de zolen tegen elkaar of gebruik een stokje, een plamuurmes of een schroevendraaier om vuil van de zolen en noppen te verwijderen.
- Verwijder de veters. Leg ze apart om apart te wassen.
- Meng een reinigingsoplossing van mild wasmiddel en warm water in een kleine kom.
- Borstel de zolen. Gebruik een zachte schoonmaakborstel of een oude tandenborstel met de reinigingsoplossing.
- Schrob het bovenwerk. Gebruik een vochtige doek en de reinigingsoplossing om vuil en vlekken weg te vegen.
- Spoel grondig af. Verwijder alle zeepresten van zowel de zolen als het bovenwerk.
- Was de veters. Was met de hand in afwasmiddel en water, of plaats in een waszak voor de wasmachine op een koud, fijnwasprogramma. Alleen aan de lucht laten drogen.
- Laat de schoenen binnen aan de lucht drogen. Vermijd direct zonlicht, haardrogers en droogtrommels. Vul ze met krantenpapier om vocht te absorberen en de vorm te behouden.
Zo maak je Nike Flyknit- of Gripknit-voetbalschoenen schoon
Veel van de voetbalschoenen van Nike hebben een bovenwerk van Flyknit en Gripknit voor een stevige, sokachtige pasvorm. Deze omvatten de nieuwe en verbeterde Mercurial Superfly, gemaakt voor maximale snelheid, en de Mercurial Vapor, de lichtste schoen van het merk tot nu toe.
Deze knitconstructies reinigen, vraagt speciale zorg. Gebruik een zachte borstel in plaats van een stugge schrobborstel en laat het bovenwerk niet weken. Veeg in plaats daarvan af met een vochtige doek en een zacht schoonmaakmiddel. Laat vervolgens aan de lucht drogen.
Zo maak je Nike FlyTouch-voetbalschoenen of voetbalschoenen van synthetisch leer schoon
Het bovenwerk van synthetisch leer van Tiempo-voetbalschoenen van Nike is superzacht en vormt zich naar je voet voor een comfortabele pasvorm zonder te veel uit te rekken. Ze zijn ook steviger en kunnen een iets hardere schoonmaakbeurt verdragen. Veeg ze vervolgens af met een vochtige doek en een zacht schoonmaakmiddel.
Houd er rekening mee dat het synthetische leer zich na verloop van tijd naar je voet vormt, dus het is belangrijk om de vorm te behouden tijdens het drogen. Vul de schoenen lichtjes met krantenpapier terwijl ze aan de lucht drogen.
Wat je beter kunt vermijden
Weten wat je niet moet doen bij het schoonmaken en dragen van voetbalschoenen helpt schade te voorkomen en verlengt de levensduur van je schoenen.
Hoewel het verleidelijk is om je voetbalschoenen in de wasmachine en droger te gooien, kan dit het bovenwerk en de zoolplaat van de schoen beschadigen. Daarom is het belangrijk om ze met de hand te wassen met een mild sopje, zoals wasmiddel gemengd met warm water, en de schoenen aan de lucht te laten drogen.
Tip: Controleer of je een mild wasmiddel gebruikt. Bleekmiddel en agressieve chemicaliën tasten synthetische materialen aan en kunnen de kleur en textuur van de voetbalschoen beïnvloeden.
Wanneer je je schoenen met de hand wast, moet je voorkomen dat je ze volledig in water laat weken, vooral schoenen met een knit bovenwerk, zoals de Nike Flyknit en Gripknit. Gebruik een vochtige doek en de reinigingsoplossing om vuil en vlekken weg te vegen en spoel daarna grondig af.
Veters moeten apart worden schoongemaakt. Haal ze uit de schoenen en doe ze in een waszak van mesh voordat je ze bij je volgende was in de wasmachine doet. Maar doe ze niet in de droger. De hitte kan de plastic uiteinden van de veters beschadigen of de veters doen krimpen.
Zodra je voetbalschoenen droog zijn, zijn ze klaar om te gebruiken. Het is echter van cruciaal belang om voetbalschoenen op de juiste ondergrond te dragen. Als je bijvoorbeeld schoenen draagt die zijn ontworpen voor kunstgras op harde oppervlakken, zoals asfalt en stoepen, versnelt dit de slijtage van de noppen en de zoolplaat.
Tip: Berg de schoenen op in een voetbaltas en kies voor een paar Nike slippers als je het veld verlaat.
Zo voorkom je en verwijder je vieze geurtjes uit voetbalschoenen
Stinkende voetbalschoenen zijn een veelvoorkomend probleem. Die vieze geur komt van bacteriën die zich in grote aantallen op je voeten ontwikkelen. Voetbacteriën produceren stinkende organische zuren als afvalstoffen. Deze omvatten methanethiol dat een geur heeft die lijkt op rottende kool. Vies hé
Gelukkig zijn er veel oplossingen om voetgeur uit je voetbalschoenen te voorkomen en te verwijderen.
Geursprays lijken misschien een makkelijke oplossing, maar ze camoufleren vaak alleen de geur in plaats van de oorzaak aan te pakken. Je kunt dus beter je voetbalschoenen na elke training of wedstrijd schoonmaken. Zorg er wel voor dat ze volledig droog zijn voordat je ze weer draagt of in je voetbaltas stopt. Als je schoenen vochtig opbergt in een voetbaltas of ze opnieuw in contact brengt met voetbacteriën, kan dat leiden tot bacteriegroei en ongewenste geuren.
Het is ook handig om de inlegzolen regelmatig te verwijderen en apart te wassen om geurvorming te verminderen.
Als je je voetbalschoenen tussen de sessies door niet grondig kunt reinigen, gebruik dan bakingsoda als tijdelijke oplossing. Bakingsoda werkt als een natuurlijke geurverdrijver die geurtjes en bacteriën absorbeert. Meng 60 gram bakingsoda, 60 gram bakpoeder en 115 gram maizena voordat je het mengsel over twee sokken verdeelt. Bind elke sok af door een knoop te maken aan de bovenkant. Leg één sok in elke schoen en laat ze een nacht staan.
Veelgestelde vragen
Hoe maak je Flyknit of Gripknit voetbalschoenen schoon?
Voetbalschoenen met knit constructies, zoals de Nike Flyknit en Gripknit, moeten worden gereinigd met een zachte borstel in plaats van een stugge schrobborstel. Week het bovenwerk niet. Veeg in plaats daarvan af met een vochtige doek en een zacht schoonmaakmiddel. Laat aan de lucht drogen.
Kan ik voetbalschoenen in de wasmachine doen?
Je reinigt schoenen het beste met de hand om beschadiging te voorkomen. Om ze met de hand te wassen, schrob je ze met een milde reinigingsoplossing, zoals wasmiddel gemengd met warm water, en laat je ze aan de lucht drogen.
Mag ik voetbalschoenen met noppen in de droger doen?
Je kunt voetbalschoenen het beste aan de lucht laten drogen omdat ze door veel hitte beschadigd kunnen raken. Droog ze niet in een droger, met een haardroger of in direct zonlicht.
Hoe haal je de geur uit voetbalschoenen?
Vieze geur ontstaat wanneer zweet en vocht opgesloten raken, waardoor bacteriën van je voeten zich kunnen vermenigvuldigen. Door je voetbalschoenen regelmatig schoon te maken, voorkom je dat deze bacteriën zich nestelen. Maar als je voetbalschoenen blijven ruiken, hoe vaak je ze ook wast, kun je na elke schoonmaak de binnenkant besproeien met een oplossing van gelijke delen witte azijn en water om geurtjes te neutraliseren en bacteriën te bestrijden. Laat ze aan de lucht drogen.
Hoe vaak moet je voetbalschoenen schoonmaken?
Het zo snel mogelijk reinigen van voetbalschoenen na elke wedstrijd of training kan de levensduur verlengen.
Kun je de veters van voetbalschoenen in de wasmachine doen?
Ja. Haal gewoon de veters uit de voetbalschoenen en verwijder vastzittend vuil met een oude tandenborstel. Plaats ze dan in een waszak van mesh en was ze mee met je volgende was. Doe de veters van voetbalschoenen niet in de droger, omdat de hitte de plastic uiteinden van de veters kan beschadigen of de veters kan doen krimpen. Laat de veters in plaats daarvan aan de lucht drogen.
Hoe gaan voetbalschoenen langer mee?
Reinig je voetbalschoenen zo snel mogelijk na elke training of wedstrijd om te voorkomen dat vuil en geurveroorzakende bacteriën blijven zitten. Zorg dat je de juiste onderhoudsinstructies volgt om beschadigingen te voorkomen. Vermijd bijvoorbeeld agressieve reinigingsmiddelen en stop geen voetbalschoenen of schoenveters in de droger. Het is ook belangrijk om je voetbalschoenen niet buiten het veld te dragen, omdat harde oppervlakken schade kunnen veroorzaken.