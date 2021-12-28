Vinyasa yoga en waarom je dat eens zou moeten proberen
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Bij vinyasa yoga beweeg je in hoog tempo van de ene houding naar de andere, waardoor je hartslag omhoog gaat.
Als je een yogastijl zoekt die meer lijkt op een danswork-out dan op de klassieke yoga met haar rustige en herstellende bewegingen, is vinyasa misschien iets voor jou. Bij vinyasa beweeg je snel van de ene naar de andere houding in een dynamische flow. Omdat je de houdingen en series op een sneller tempo uitvoert, gaat je hartslag omhoog.
"Het belangrijkste kenmerk van vinyasa is de organische flow van ademhaling en moment. Vinyasa betekent letterlijk 'bewegen op een speciale manier' en die speciale manier is met bewustzijn", zegt Jonah Kest, Nike trainer en instructeur van vinyasa yoga en ashtanga yoga.
In vinyasa yoga, of flow yoga, synchroniseer je je bewegingen met iedere in- en uitademing. Je ademt in bij de opwaartse bewegingen die het lichaam openen en ademt uit bij draaiende bewegingen en vooroverbuigingen, waardoor je dieper in de houding raakt, volgens de American Council on Exercise.
Vinyasa wordt ook wel gezien als een vorm van ashtanga yoga, waarbij aan iedere beweging een ademhaling is gekoppeld. Andere yogastijlen, zoals hatha yoga, zijn minder dynamisch en laten je een houding een paar seconden vasthouden voordat je naar de volgende pose gaat. Bij vinyasa voelt de flow als een dans, waarbij je ademhaling je partner is, vertelt Kest.
In een vinyasa-les kom je traditionele yogahoudingen tegen, zoals de neerwaartse hond, de plankhouding, de opwaartse hond, vooroverbuigingen, krijger I, II en III en series zoals de zonnegroet en twists en binds.
Je weet nu wat vinyasa yoga is. Lees verder om meer te weten te komen over de voordelen van deze yogastijl, zowel voor beginners als meer gevorderde beoefenaars.
De voordelen van vinyasa yoga
1.Betere cardiofitness
Omdat je in vinyasa flow van de ene pose naar de andere beweegt, gaat je hartslag omhoog en moet je lichaam gedurende langere tijd harder werken, ook al beweeg je met minder intensiteit.
"Vinyasa yoga is enorm goed voor zowel je cardiovasculaire als je lymfatische systeem. In een sessie werk je aan je uithoudingsvermogen en warmt je lichaam op. Dit zorgt voor een betere doorbloeding en heeft een zuiverende werking", zegt Kest.
Uit een kleine studie uit augustus 2020, gepubliceerd in The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, waarbij 24 gematigd getrainde deelnemers een yogales van anderhalf uur volgden, bleek dat vinyasa yoga bijdraagt aan een sterk hart en gezonde bloedvaten en gewichtsverlies bevordert. Bovendien kan yoga volgens een studie uit augustus 2017, gepubliceerd in het Journal of Physical Activity and Health, worden gezien als een matig intensieve fysieke activiteit.
Dat betekent dat vinyasa yoga een fantastische low-impact en matig intensieve cardiotraining is om tussen je andere, intensievere wekelijkse trainingen door te doen, zoals HIIT, hardlopen en crosstraining.
2.Sterkere spieren
Door te werken met de weerstand van je eigen lichaamsgewicht versterk je verschillende spiergroepen, waaronder die van je armen, rug, core, billen en benen, legt Kest uit.
Als je bijvoorbeeld de plankhouding aanneemt, werk je aan een sterkere core en gebruik je de kracht in je armen en schouders voor stabiliteit. De stoelhouding pakt je dijspieren en bilspieren aan, en bij krijger III gebruik je je rug, core, bilspieren en hamstrings voor je evenwicht.
3.Meer flexibiliteit en mobiliteit
Flexibiliteit is het vermogen van je spieren om de volledige bewegingsvrijheid van een gewricht of een groep gewrichten te benutten. Met vinyasa yoga beweeg je je spieren in een reeks verschillende houdingen in verschillende richtingen en bewegingsbereiken, waardoor ze vanzelfsprekend flexibeler worden.
Hoe soepeler je spieren zijn, hoe effectiever je training wordt en hoe kleiner je risico op blessures en pijn. Volgens Harvard Health is het zelfs zo dat iedere vorm van yoga, en dus ook vinyasa, kan helpen om chronische lage rugpijn te verminderen door de dieperliggende spieren van je core, die je rug ondersteunen, sterker te maken.
4.Minder stress
Volgens Kest is vinyasa eigenlijk meditatie in beweging, omdat je door middel van beweging je ademhaling verbindt met je geest.
"Na afloop van een sessie voel ik me zowel fysiek als emotioneel lichter dan aan het begin", zegt Kest. "Je vergroot je focus, wordt emotioneel veerkrachtiger en komt dichterbij je spiritualiteit. Het is ongelofelijk hoeveel het je oplevert als je je aandacht naar binnen richt."
In een kleine studie uit juni 2019, gepubliceerd in de American Journal of Pharmaceutical Education, volgden zeventien studenten een programma van zes weken waarbij ze één keer per week een vinyasa-yogales kregen. Aan het eind van die zes weken hadden de studenten aanzienlijk minder last van angst en stress, wat erop wijst dat vinyasa yoga effectief kan zijn voor het verminderen van stress als onderdeel van meditatie- of mindfulnessbeoefening.
Er is ook aangetoond dat vinyasa yoga kan helpen om stress te verminderen bij mensen die stoppen met roken. Een kleine studie uit januari 2016, gepubliceerd in de International Journal of Yoga Therapy, wees uit dat het twee keer per week volgen van een vinyasa-les van een uur, waarin ademhalings- en ontspanningstechnieken aan de orde kwamen, deelnemers hielp om beter om te gaan met het verlangen naar sigaretten en met stress. Bovendien voelden ze zich meer ontspannen en meer bewust van hun lichaam.
Wie kan er baat hebben bij vinyasa yoga?
Volgens Kest is vinyasa yoga een veilige en effectieve training voor iedereen. "Als je ademhaalt, kun je aan yoga doen", zegt hij. Maar vooral mensen die het moeilijk vinden om te ontspannen en veel stress ondervinden, hebben er baat bij.
"Vooral zeer gespannen type-A-persoonlijkheden kunnen er baat bij hebben, omdat vinyasa je echt kan helpen om uit je hoofd te gaan en je bewust te worden van je lichaam", zegt Kest.
Overleg wel altijd met je huisarts voordat je een nieuwe work-outroutine oppakt, zeker als je gezondheidsproblemen hebt of na een blessure weer voorzichtig wilt gaan trainen. Een gecertificeerde yoga-instructeur met een specialisatie in vinyasa kan je helpen om houdingen of series die je lastig vindt, of die pijn of ongemak veroorzaken, aan te passen.
Als je een doorgewinterde sporter bent, biedt yoga een fijne afwisseling met intensievere high-impact work-outs. En voor mensen die nieuw zijn in de fitnesswereld, of die liever low-impact oefeningen doen, kan yoga een geweldige cardiotraining met je eigen lichaamsgewicht zijn die je gewrichten ontziet. Vinyasa yoga, of flow yoga, kan een aanvulling zijn op verschillende andere fitnessprogramma's.
Voor beginners is het belangrijk om met een open mind te beginnen aan een nieuwe yoga practice — en dat geldt ook voor vinyasa flow.
"Kom met een lege geest, zonder verwachtingen. Soms moet je gewoon in het diepe springen. Je kunt je niet voorbereiden op het leven, en vinyasa is de dans van het leven", zegt Kest. "Uiteindelijk is vinyasa allereerst een oefening in ademhalen, al het andere is optioneel."