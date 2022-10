Volgens Kest is vinyasa eigenlijk meditatie in beweging, omdat je door middel van beweging je ademhaling verbindt met je geest.

"Na afloop van een sessie voel ik me zowel fysiek als emotioneel lichter dan aan het begin", zegt Kest. "Je vergroot je focus, wordt emotioneel veerkrachtiger en komt dichterbij je spiritualiteit. Het is ongelofelijk hoeveel het je oplevert als je je aandacht naar binnen richt."

In een kleine studie uit juni 2019, gepubliceerd in de American Journal of Pharmaceutical Education, volgden zeventien studenten een programma van zes weken waarbij ze één keer per week een vinyasa-yogales kregen. Aan het eind van die zes weken hadden de studenten aanzienlijk minder last van angst en stress, wat erop wijst dat vinyasa yoga effectief kan zijn voor het verminderen van stress als onderdeel van meditatie- of mindfulnessbeoefening.

Er is ook aangetoond dat vinyasa yoga kan helpen om stress te verminderen bij mensen die stoppen met roken. Een kleine studie uit januari 2016, gepubliceerd in de International Journal of Yoga Therapy, wees uit dat het twee keer per week volgen van een vinyasa-les van een uur, waarin ademhalings- en ontspanningstechnieken aan de orde kwamen, deelnemers hielp om beter om te gaan met het verlangen naar sigaretten en met stress. Bovendien voelden ze zich meer ontspannen en meer bewust van hun lichaam.