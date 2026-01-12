Yoga voor atleten: hoe sportprestaties hierdoor kunnen verbeteren

Een uniek voordeel van yoga is dat het je brein traint om de signalen van je lichaam nauwkeurig te lezen. Dit proces heet interoceptie, aldus Jessica Maguire, expert op het gebied van het zenuwstelsel en emotionele veerkracht.

“Wanneer je een houding vasthoudt, geef je je brein de kans om zijn beeld bij te stellen van wat veilig en vol te houden is,” zegt ze. “De combinatie van het vasthouden van houdingen, het beheersen van je ademhaling en het aandachtig waarnemen van interne sensaties creëert een leeromgeving voor je zenuwstelsel.” Dit is belangrijk omdat je zenuwstelsel voortdurend voorspelt wat er gaat gebeuren en dat vergelijkt met de werkelijkheid. Wanneer die voorspellingen niet kloppen, raak je gespannen, uitgeput, angstig en werk je jezelf tegen. Yoga helpt om die voorspellingen opnieuw af te stemmen.”

Dat kan leiden tot een veel betere proprioceptie, oftewel het vermogen om je bewust te zijn van de positie, beweging en kracht van je lichaam. Daarmee kun je het volgende merken:

Een stabielere voetlanding tijdens het hardlopen

Verbeterde controle op één been bij sporten met draaien, sprinten en springen

Ondersteunde enkelstabiliteit en betere landingsmechanica

Zo betrof een studie in Pedagogics Psychology Medical een groep universiteitsbasketballers die een yogapraktijk toevoegden aan hun trainingsroutine. Ze volgden negen maanden lang vier keer per week een yogales. Het resultaat was een significante verbetering van belangrijke prestatie-indicatoren, zoals verticale sprongkracht, vrije worpen, driepuntschoten, tactische uitvoering, snelheid en snelheidsuithoudingsvermogen, en balans.