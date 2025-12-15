Werkt HIIT? De voordelen van HIIT work-outs

Ondanks dat het verre van nieuw of geavanceerd is, is high intensity interval training (HIIT) super populair — en met een goede reden: het is efficiënt, toegankelijk en onderzoek toont aan dat mensen het meestal aantrekkelijker vinden dan andere vormen van lichaamsbeweging — vooral cardio met een stabiele toestand. (Denk aan fietsen met een constante snelheid.)

Het trainingsprotocol omvat periodes van hoge intensiteit (zoals sprints), gevolgd door korte perioden van actief herstel (zoals wandelen of marcheren op de plaats) waardoor je hartslag weer kan dalen voordat deze weer omhoog gaat. Blokken van inspanning en herstel worden vaak meerdere keren herhaald, waarbij sommige mensen ervoor kiezen om zich te houden aan slechts twee oefeningen voor hun hele work-out en anderen ervoor kiezen om het te combineren met een verscheidenheid aan bewegingen.

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Je hebt misschien HIIT-work-outs in je plaatselijke sportschool gezien en begrijpt de essentie van wat het inhoudt, en je hebt misschien wat vragen, met als belangrijkste: is HIIT je tijd wel waard?

Hier duiken we in de voor- en nadelen van HIIT-workouts, leggen we uit wie er baat bij kan hebben en laten we je zien hoe je een HIIT-work-out kunt samenstellen als je besluit dat je het wilt proberen.