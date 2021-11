Werkt HIIT? De voordelen van HIIT work-outs

High-intensity intervaltraining (HIIT) is gericht op korte, intense oefeningen. Als je weinig tijd hebt maar toch je spieren aan het werk wilt zetten, zijn HIIT-work-outs iets voor jou.



HIIT is al jaren een geliefde work-out om één goede reden: het werkt! Deze vorm van intervaltraining heeft een aantal wetenschappelijk bewezen voordelen, zoals gewichtsverlies en een verbeterde performance en cardiofitness. Wat is HIIT precies?



HIIT-work-outs wisselen korte, zeer intensieve anaerobe oefeningen af met korte perioden van herstel. Tijdens de anaerobe oefening span je jezelf maximaal in. Je hartslag is hoog: deze ligt tussen 80 en 95 procent van je maximale hartslag (MHR).



Het is moeilijk om je hart voor langere tijd zo hard te laten werken. Daarom bestaat high-intensity intervaltraining uit korte inspanningen. Je geeft alles gedurende 15 tot 45 seconden, afhankelijk van het type oefening en je fitnessniveau.



Na deze korte, intense oefening volgt er een herstelperiode. Dit kan een actieve, aerobe vorm van herstel zijn, zoals overgaan van sprinten naar lopen op een loopband. Of je stapt van de loopband af om op adem te komen. Tijdens deze herstelperiode, die meestal een minuut duurt, gaat je hartslag weer omlaag. Je geeft je lichaam even de tijd om te herstellen, voordat het weer aan de bak moet.



Deze afwisseling tussen trainen en herstel vormt de basis van high-intensity intervaltraining. Het is kort, intens en krachtig. Een volledige HIIT-work-out hoeft niet lang te duren — 15 minuten is meestal voldoende. Als je weleens op 95 procent van je maximale hartslag hebt getraind, weet je waarom: het is zwaar! Sterker nog, een kortere HIIT-sessie is beter om volledige uitputting te voorkomen.