Zijn oefeningen met alleen lichaamsgewicht genoeg?

Laten we zeggen dat iemand van 70 kilo drie sets van 10 squat jumps doet, een oefening met lichaamsgewicht waarmee je twee vliegen in één klap slaat; je bouwt er kracht mee op en verbrandt calorieën. Je denkt dan misschien dat diegene 70 kilo in de lucht heeft gekregen, maar in feite is dat meer dan 2000 kilo.



"De krachten die op de spieren worden uitgeoefend bij springen en landen zijn ontzettend hoog", zegt Christopher Minson, PhD, een professor in de menselijke fysiologie en mededirecteur van het Exercise and Environmental Physiology Lab aan de University of Oregon. Zo hoog zelfs dat alleen door explosieve oefeningen met lichaamsgewicht te doen, "je je spieren helpt aan te passen om zwaardere gewichten te kunnen tillen als je teruggaat naar de sportschool", zegt hij.



Plyometrische oefeningen, of snelle springoefeningen, zijn niet de enige oefeningen met lichaamsgewicht die grote voordelen met zich meebrengen. In een uitgelicht artikel in het tijdschrift van het American College of Sports Medicine werd vastgesteld dat high-intensity training met alleen lichaamsgewicht het lichaamsvet kan verminderen en het de VO2-max (een maat voor aerobische conditie) en het uithoudingsvermogen van de spieren kan verbeteren, net zoveel of zelfs meer dan traditionele trainingen met gewichten. Uit een onderzoek in "The Journal of Strength and Conditioning Research" bleek dat push-ups net zo effectief kunnen zijn als bench presses voor het verhogen van de kracht van het bovenlichaam en de spierdichtheid. En uit een onderzoek van Poolse onderzoekers bleek dat vrouwen die 10 weken lang alleen maar trainingen met lichaamsgewicht deden, hun spierkracht en conditie verbeterden, evenals hun flexibiliteit (de auteur van het onderzoek zegt dat de resultaten voor mannen vergelijkbaar zouden moeten zijn).



Bovendien is het voor de meeste mensen gemakkelijker om hun houding te verbeteren als er geen materiaal is om mee te prutsen, zegt Minson, wat kan helpen om het meeste uit elke rep te halen. En omdat je niet met gewichten werkt, verbeteren je bewegingsvrijheid en proprioceptie (weten waar je ledematen zich in de ruimte bevinden), waardoor je snel kunt bewegen zonder er te veel over na te denken. Dat is handig voor elke vorm van beweging, of je nu in de sportschool staat, op het veld of zelfs de trap af gaat.



Kort en krachtig: de gemiddelde volwassene heeft genoeg massa op z'n botten om z'n spieren op de proef te stellen zonder gewichten toe te voegen. "Er zijn ook veel mogelijkheden om oefeningen met lichaamsgewicht op te schalen om de spieren geleidelijk aan te blijven overbelasten", zegt Minson. Dat is eigenlijk het geheim om sterker en fitter te worden, of je nu wel of niet gewichten gebruikt. Blijf lezen om te leren hoe.