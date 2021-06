Vind je ware zelf op acht wieltjes 

Is rolschaatsen bezig met een comeback? Vraag het deze groep pittige rolschaatsers — die al jaren rexen, draaien en stunten in Long Beach, Californië — en ze zullen je vertellen dat de sport nooit is weggeweest. Het is gewoon dat de huidige mondiale crisis ervoor zorgt dat het mensen meer opvalt. "Nu er alleen maar buiten gesport mag worden, hebben veel mensen de mogelijkheid om iets nieuws te leren, naar buiten te gaan of de vrijheid te vinden die ze niet hadden gehad zonder een lockdown", zegt Kiana, die geregeld afspreekt met deze groep om samen de grenzen van hun sport (en stijl) op te zoeken. Omdat veel rolschaatsbanen en binnenbanen dit jaar gesloten zijn, heeft het skateteam de straat eigen gemaakt voor hun rolschaatspassie.



Maar de parkjes en zijstraatjes waar de groep vriendinnen geregeld afspreekt, zijn zeker niet de enige plekken waar ze te vinden zijn. Online is hun community gegroeid met rolschaatsers van over de hele wereld. Via videobellen en sociale media blijven ze verbonden, leren ze nieuwe trucjes, verbeteren ze hun bewegingen en ondersteunen ze elkaar met een missie voor meer lichaams- en genderpositiviteit, inclusiviteit en zelfvertrouwen voor de hele wereld. Ze vinden allemaal dat de sport een veilige haven is voor mensen die niet onder het standaardbeeld van 'atletisch' vallen. "Ik moedig andere rolschaatsers aan en juich ze toe", zegt rolschaatser Jes. "Je liefde tonen gaat altijd over inclusie — open armen en een open hart zorgen ervoor dat mensen zich welkom voelen". Een aantal mensen in de groep zegt dat ze herinneringen hebben dat ze werden vernederd wanneer ze crashten op rolschaatsen, maar hun terugkeer als volwassene naar de sport heeft hen geholpen om die pijnlijke herinneringen te vergeten. "In plaats van uitgelachen te worden, word ik nu toegejuicht", zegt Jes.