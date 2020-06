Hardlopen op de loopband is allesbehalve saai

Hoe een loopband binnen je een betere hardloper buiten maakt.

Hardlopen op de loopband is heel anders dan buiten, en dat is iets om goed in je achterhoofd te houden. Een loopband is een hulpmiddel, en niet bedoeld als vervanging voor buiten hardlopen. Als je er zo naar kijkt, zie je je kilometers op dit apparaat ineens in een ander licht. Maak je training op de loopband minder saai en veel productiever met deze tips.



Als je denkt aan een loopband, dan denk je gelijk: saai, toch?



"Een loopband is alleen saai als je hem start en er verder niets mee doet", zegt Nike Run Club coach Jessica Woods, waarmee ze meteen de vinger op de zere plek legt.



Drie kwartier hardlopen op één tempo en één hoogte kan eindeloos saai voelen. En als je dat dan vergelijkt met een run in de buitenlucht, ben je waarschijnlijk teleurgesteld. Maar het is vooral je mindset die verkeerd is, zegt Woods, die zelf sportschool Mile High Run Club in New York runt.



"Een loopband is een hulpmiddel", zegt ze. Als je hem ook zo gebruikt, blijft je work-out leuk en word je fitter. Met deze tips ontdek je precies hoe je dat doet.