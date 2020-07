Trained podcast: Kevin Love

In deze aflevering praten we met Kevin Love, power forward van de Cleveland Cavaliers. Toen Kevin ging spelen in de NBA in 2008, moest hij een manier vinden om om te gaan met de fysieke en mentale uitdagingen van spelen op het allerhoogste niveau. Vandaag de dag is Kevin niet alleen vijfmaal NBA all-star of de NBA-kampioen van 2016, hij is ook een enthousiaste beoefenaar en uitdrager van mentale gezondheid. Door yoga te integreren in zijn dagelijkse trainingsroutine, heeft Kevin geleerd om de verbinding tussen lichaam en geest te ontdekken. En dat tijd nemen om te ademen, mediteren en doelen te stellen, hoe klein of groot ook, een enorme impact kunnen hebben op alle facetten van fitness.