Crosstrainer vs. loopband vs. buiten hardlopen: wat is beter?

De crosstrainer is een van de populairste fitnesstoestellen in de sportschool: Het toestel is eenvoudig in gebruik, effectief en veiliger voor je gewrichten dan de loopband omdat het low-impact is.

Bovendien kun je de intensiteit van je work-out op een crosstrainer aanpassen. Een hogere intensiteit verhoogt de weerstand, waardoor het pedaalvoet harder aanvoelt. Je spieren moeten harder werken als je kracht uitoefent om de beweging te voltooien.

De machine is low-impact: je voeten blijven namelijk tijdens de hele work-out op de pedalen staan.

Een crosstrainer werkt anders dan een loopband. In dat geval komen beide voeten tegelijk van de grond en zet je ze daarna weer met kracht op de grond. Omdat de crosstrainer low-impact is, is het de ideale optie voor mensen met gewrichtspijn, oudere volwassenen, mensen die van een blessure herstellen of voor beginners die aan hun conditie willen werken.

Een crosstrainertraining klinkt misschien als een makkelijke smoes om niet aan de – vandaag de dag – populaire en intensieve high-impacttraining te hoeven doen. Uit onderzoek blijkt echter dat low-impactoefeningen óók heel effectief zijn voor het verbeteren van de cardiofitness en flexibiliteit bij de deelnemers.

Verkijk je niet op de vele verschillende trainingen die je op een crosstrainer kunt doen – ook op een elliptical is een work-out met hoge intensiteit mogelijk Je kunt de weerstand opvoeren om elke beweging die je doet zwaarder te maken en zo je spieren aan het werk te zetten. Behalve het verhogen van de intensiteit, kun je ook aan intervaltraining doen. Als je met alle kracht doortrapt en deze cycli met een paar periodes van lagere intensiteit afwisselt, kun je zo je eigen low-impact HIIT-work-out of high intensity intervaltraining maken.

Het laatste voordeel van een crosstrainer dat we hier zullen bespreken, is dat je er ook je bovenlichaam mee traint. Er zit weerstand in de handgrepen die je met je armen naar je toetrekt en weer van je wegduwt terwijl je beweegt. Zo maak je er een training voor het hele lichaam van, ideaal voor een warming-up of cardiosessie.