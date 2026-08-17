Hardloopschoenen voor wedstrijden: kilometer na kilometer
Klaar om je persoonlijk record te verpulveren? Met de hardloopschoenen voor wedstrijden van Nike bereik je de finish sneller dan ooit. Kies voor wedstrijdschoenen met Air Zoom units in de voorvoet, die superieure vering bieden zodat jij elke sprint comfortabel start. Schoenen met over de hele lengte koolstofvezelplaten stuwen je vooruit bij elke gestroomlijnde stap. En voor maximale stabiliteit kies je voor schoenen met een iets bredere koolstofvezelplaat.
Wil je nog meer demping? Ga dan voor wedstrijdhardloopschoenen met Nike ZoomX, onze meest responsieve foam. Die zit op de schoen van hak tot teen, geeft energie terug en zorgt voor vering bij elke stap. Een geïntegreerde gebreide tong met vulling verlicht de druk van de veters, zodat jij je kunt focussen op je volgende kilometer. Onze AtomKnit bovenkant houdt je voeten veilig, in welke richting je ook beweegt. In ons assortiment hebben we ook hardloopschoenen voor een harde ondergrond met subtiele designs die verbinding maken met het asfalt. Je voelt nauwelijks dat je ze aan je voeten hebt.
Met een paar krachtige hardloopschoenen voor marathons verleg je je grenzen. Zo hebben we modellen met extra beschermende versteviging bij de tenen. Het iconische wafelpatroon op de buitenzool van onze Nike hardloopschoenen voelt niet zwaar aan, maar geeft wel grip op verschillende ondergronden. Ideaal dus voor alle weersomstandigheden.
Met het Move To Zero-initiatief wil Nike CO2-neutraal en afvalvrij worden. Kies voor wedstrijdhardloopschoenen van Nike met het label 'Duurzame materialen' en doe met ons mee. Dit label betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan polyestergaren uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de afvalberg belanden. Bovendien maken we sinds 2008 al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.