Hoe blijf je in het nu, volgens sportpsycholoog Graham Betchart

Soms leven we tijdens het sporten en in het dagelijks leven vijf minuten in het verleden of maken we ons zorgen over iets wat nog niet is gebeurd. Maar volgens auteur, sportpsycholoog en mentaal performance-coach Graham Betchart — die een paar van de beste spelers uit de NBA heeft getraind — is het vermogen in het heden te blijven hoe de allerbesten zich onderscheiden van de rest. In deze aflevering van 'Trained' praten Betchart en Ryan Flaherty, Senior Director of Performance bij Nike, over hoe we net zoals we ons lichaam trainen op kracht, snelheid en soepelheid, we ook onze mind kunnen trainen: door terug te gaan naar 'waar onze voeten zijn'. Hij deelt snelle meditatietechnieken die we kunnen gebruiken om onszelf te focussen, onthult de enige statistiek die echt van belang is, en vertelt waarom we als we echt willen winnen, winnen moeten loslaten.