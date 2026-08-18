Vaderdagcadeaus

Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herenschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Herenschoenen
€ 119,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Herenshorts
Jordan Brooklyn Fleece
Herenshorts
30% korting
Nike Club
Nike Club Alumni Herenshorts van sweatstof
Nike Club
Alumni Herenshorts van sweatstof
€ 44,99
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Fitness T-shirt voor heren
Bestseller
Nike Dri-FIT
Fitness T-shirt voor heren
€ 32,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT strakke fitnesstop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT strakke fitnesstop met korte mouwen voor heren
€ 37,99
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Work-outschoenen voor heren
Nike Air Monarch IV
Work-outschoenen voor heren
€ 79,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt voor heren
Nike Sportswear Club
T-shirt voor heren
€ 24,99
Nike
Nike Rugzak (21 liter)
Bestseller
Nike
Rugzak (21 liter)
€ 37,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sport-bh voor meisjes
Bestseller
Nike Swoosh
Sport-bh voor meisjes
€ 27,99
Nike Tech
Nike Tech Joggingbroek van fleece voor heren
Bestseller
Nike Tech
Joggingbroek van fleece voor heren
€ 99,99
Jordan Sport
Jordan Sport Geweven Diamond herenshorts met Dri-FIT
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Geweven Diamond herenshorts met Dri-FIT
30% korting
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Herenschoenen
Nike Zoom Vomero 5
Herenschoenen
€ 159,99
Nike Primary
Nike Primary Dri-FIT multifunctionele tanktop voor heren
Nike Primary
Dri-FIT multifunctionele tanktop voor heren
€ 47,99
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Golfhandschoen voor heren (links, normaal)
Nike Tour Classic 4
Golfhandschoen voor heren (links, normaal)
€ 29,99
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT fleecebroek voor heren
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT fleecebroek voor heren
30% korting
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Kinderschoenen
Bestseller
Nike Air Max Plus
Kinderschoenen
€ 144,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fitnessshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fitnessshorts voor heren
€ 37,99
NikeCourt Multiplier Cushioned
NikeCourt Multiplier Cushioned Crew tennissokken (2 paar)
NikeCourt Multiplier Cushioned
Crew tennissokken (2 paar)
€ 19,99
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman T-shirt met korte mouwen voor heren
Jordan Jumpman
T-shirt met korte mouwen voor heren
30% korting
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Kleuterschoenen
Bestseller
Nike Air Max Plus
Kleuterschoenen
€ 104,99
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Rugzak (26 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear RPM
Rugzak (26 liter)
€ 94,99
Nike cadeaubon
Nike cadeaubon
Nike cadeaubon
Nike Intensity
Nike Intensity Trainingsriem voor heren
Nike Intensity
Trainingsriem voor heren
30% korting
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT geweven hardloopbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT geweven hardloopbroek voor heren
€ 89,99

Ideeën voor Vaderdag: geef performance cadeau

Toon je liefde voor papa met de vaderdagcadeaus van Nike. Of hij nu een toegewijde atleet is of gewoon graag actief blijft, wij hebben altijd iets van zijn gading. We hebben zelfs cadeaus voor de vader die alles al heeft. Verwacht zweetafvoerende trainingsshirts en tanktops voor de vader die graag naar de sportschool gaat. Voor onderweg hebben we jassen die de warmte goed vasthouden en veelzijdige tassen waar hij zijn spullen veilig in kan opbergen. En voor de relaxmomenten na een training kies je voor comfortabele items zoals zachte shorts en joggingbroeken.


Onze collectie vaderdagkado's bevat opvallende ontwerpen, maar ook subtiele alternatieven voor vaders die liever een wat ingetogenere look willen. Kies voor een warme hoodie voor frisse dagen zodat hij een extra laagje kan aantrekken. En met onze high-performance stijlen krijgt hij een functioneel item met een streetstyle uitstraling − perfect voor een rondje hardlopen of middagje relaxen. Daarin voelt hij zich niet alleen fantastisch, maar ziet hij er ook zo uit.


Innovatieve cadeaus voor papa


Maak deze Vaderdag extra speciaal voor hem met onze selectie sportschoenen, sportkleding en accessoires. Vind hoogwaardige materialen en comfortabele pasvormen, zodat hij zich zonder afgeleid te worden kan concentreren op wat hij leuk vindt om te doen.


Ben je op zoek naar een cadeau dat goed is voor de planeet én je geweten? Zoek dan naar items met het label 'Duurzame materialen' om kleding te vinden die is gemaakt van innovatieve gerecyclede stoffen. Wat je vaders sportieve obsessie ook is, je vindt altijd wel iets waarin hij zich de hele dag door comfortabel voelt. Weet je niet zeker welke kleding hij het leukst gaat vinden? Kies dan voor een cadeaubon van Nike zodat hij zelf zijn favoriete items kan uitkiezen.