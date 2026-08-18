Ideeën voor Vaderdag: geef performance cadeau
Toon je liefde voor papa met de vaderdagcadeaus van Nike. Of hij nu een toegewijde atleet is of gewoon graag actief blijft, wij hebben altijd iets van zijn gading. We hebben zelfs cadeaus voor de vader die alles al heeft. Verwacht zweetafvoerende trainingsshirts en tanktops voor de vader die graag naar de sportschool gaat. Voor onderweg hebben we jassen die de warmte goed vasthouden en veelzijdige tassen waar hij zijn spullen veilig in kan opbergen. En voor de relaxmomenten na een training kies je voor comfortabele items zoals zachte shorts en joggingbroeken.
Onze collectie vaderdagkado's bevat opvallende ontwerpen, maar ook subtiele alternatieven voor vaders die liever een wat ingetogenere look willen. Kies voor een warme hoodie voor frisse dagen zodat hij een extra laagje kan aantrekken. En met onze high-performance stijlen krijgt hij een functioneel item met een streetstyle uitstraling − perfect voor een rondje hardlopen of middagje relaxen. Daarin voelt hij zich niet alleen fantastisch, maar ziet hij er ook zo uit.
Innovatieve cadeaus voor papa
Maak deze Vaderdag extra speciaal voor hem met onze selectie sportschoenen, sportkleding en accessoires. Vind hoogwaardige materialen en comfortabele pasvormen, zodat hij zich zonder afgeleid te worden kan concentreren op wat hij leuk vindt om te doen.
Ben je op zoek naar een cadeau dat goed is voor de planeet én je geweten? Zoek dan naar items met het label 'Duurzame materialen' om kleding te vinden die is gemaakt van innovatieve gerecyclede stoffen. Wat je vaders sportieve obsessie ook is, je vindt altijd wel iets waarin hij zich de hele dag door comfortabel voelt. Weet je niet zeker welke kleding hij het leukst gaat vinden? Kies dan voor een cadeaubon van Nike zodat hij zelf zijn favoriete items kan uitkiezen.