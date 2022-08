Hydraterende voedingsmiddelen om te eten na een work-out in de buitenlucht

Er wordt vaak gezegd dat voeding, slaap en supplementen je helpen om te herstellen na een work-out. Maar hoe zit het met hydratatie? En wist je dat er veel voedingsmiddelen zijn die zorgen voor hydratatie?

Uit een studie die in 2011 in het tijdschrift Journal of Athletic Training werd gepubliceerd, waarin onderzoek werd gedaan naar opvattingen over uitdroging onder hardlopers die een halve of hele marathon lopen, bleek dat de meeste hardlopers in het onderzoek te maken kregen met ontregelde prestaties (onder normale omstandigheden) die geweten konden worden aan uitdroging. Ook bleek uit dit onderzoek dat veel hardlopers geen plan hebben gemaakt om voor voldoende hydratatie te zorgen en om hun hydratatieniveau in de gaten te houden. Dit is zorgelijk, aangezien uitdroging het prestatieniveau negatief kan beïnvloeden, het cardiovasculaire systeem onder druk zet en de kans op letsel vergroot (door uitdroging stroomt er minder bloed naar de spieren).

Uitdroging kan ook leiden tot cognitieve stoornissen, hoofdpijn en maag- en darmklachten, ook als je geen atleet bent. Uitdroging ontstaat wanneer het lichaam te veel vocht verliest, bijvoorbeeld als je overmatig zweet zonder voldoende vocht in te nemen. De Amerikaanse National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine hebben vastgesteld dat mannen dagelijks circa 3,7 liter vocht (zowel water als hydraterende voeding) nodig hebben en vrouwen 2,7 liter om te zorgen voor voldoende hydratatie. Hoeveel water je per dag nodig hebt, hangt echter af van waar je woont (denk bijvoorbeeld aan het klimaat en de hoogte), je mate van activiteit, je leeftijd en de medicijnen die je slikt.