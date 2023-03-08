Wat je het beste kunt drinken na een work-out, volgens experts

Als je meteen na het sporten voedingsstoffen binnenkrijgt, vul je de reserves in je lichaam aan en bereid je je lichaam in zekere mate ook voor op toekomstige work-outs. Dit is slechts één reden waarom een hersteldrank een nuttige toevoeging kan zijn aan je trainingsregime.

"Na een work-out is herstel essentieel om je glycogeenvoorraad aan te vullen en de microscopische scheurtjes te repareren die tijdens het sporten ontstaan in je spieren", zegt Marissa Miller, door ACE gecertificeerd personal trainer, die een certificaat in plantaardige voeding heeft behaald aan het T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies van Cornell University. Glycogeen is opgeslagen glucose en koolhydraten en is een van de belangrijkste energiebronnen voor het lichaam.

(Gerelateerd: Door een diëtist goedgekeurde voeding voor rehydratie na je work-out buiten)

Als je voedzaam eten en drinken nuttigt nadat je belangrijke elektrolyten hebt uitgezweet, help je het lichaam "een spurt door te maken in spiergroei en kracht, terwijl je ook de kans op spierpijn op een later moment verkleint", legt Miller uit.

Voordat we de beste tips voor hersteldranken van experts delen, hebben we eerst wat belangrijke informatie over voeding en drinken in het algemeen.