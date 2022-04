Nike Air maken met interne recycling

Waar wordt Air demping trouwens van gemaakt? Er zijn twee hoofdbestanddelen. Het eerste is thermoplastisch polyurethaan (TPU), een soort plastic dat robuust en goed recyclebaar is.



"Hoewel TPU niet oneindig kan worden gerecycled, kunnen we het in ons proces steeds opnieuw recyclen", zegt Sustainability Program Manager Makely Lyon. Dankzij decennia aan praktijkervaring hebben we ons proces om restmateriaal te hergebruiken dat anders zou worden weggegooid, steeds verder verfijnd.



Dat TPU wordt de buitenlaag van de Air Unit, die vervolgens wordt gevuld met het tweede hoofdbestanddeel: gas. Het klinkt misschien vreemd, maar wist je dat de lucht die we inademen een gasmengsel is? Nike Air bevat ook gas. Vroeger gebruikten we als gas zwavelhexafluoride (SF6), maar dat was niet geweldig voor de planeet.