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Tips om meisjes te laten sporten

Gids voor het coachen van meisjes
Laatste update: 5 december 2023
Leestijd: 4 min.
Zorgen dat meisjes blijven sporten

Meisjes willen sporten. Ze willen bewegen, meedoen, risico's nemen en ergens deel van uitmaken. Het gaat erom dat we meisjes het veld op of de sportschool in krijgen, zorgen dat ze de juiste gear hebben (zoals sport-bh's en haarbanden) en ze geïnteresseerd te houden.

Deskundigen zeggen dat meisjes het fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal beter doen als ze de kans krijgen om te spelen. Toch stoppen meisjes twee keer zo snel met sporten als jongens. Voor meisjes in stedelijke gemeenschappen en meisjes van kleur zijn de cijfers nog slechter.

Het goede nieuws is dat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen om meisjes te laten sporten en aan het sporten te houden. Meisjes hebben een paar belangrijke dingen nodig om sport als positief en belangrijk te ervaren:

  • De kans om deel uit te maken van een team, het tegen anderen op te nemen, vrienden te maken en een band op te bouwen met teamgenoten en de volwassenen om hen heen.

  • Rolmodellen, zoals vrouwelijke coaches en mensen om hen heen die respect hebben voor vrouwelijke atleten, zijn ook belangrijk. Meisjes met dit soort mensen om zich heen zijn meer geneigd om te blijven sporten naarmate ze ouder worden.

  • Ten slotte moeten we, om ze aan het sporten te houden, een sportcultuur creëren waarin ook meisjes worden opgenomen en geprezen. Dit begint met de cultuur die we in onze teams creëren.

Nike werkt samen met communitypartners en experts om de trend dat meisjes stoppen met sporten te keren. De volwassenen om meisjes heen kunnen hieraan bijdragen door positieve ervaringen voor ze te creëren op het veld, op de baan en alle andere plekken waar meisjes sporten. We hebben deze gids gemaakt als een beginpunt voor iedereen. En als je op zoek bent naar meer tips, bekijk dan deze informatiebladen.

Bereid haar voor op succes

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    Inspireer ze om van sport te houden

    Inspireer meisjes (en jongens) met voorbeelden van vrouwelijke atleten en damesteams. Laat meisjes ruimtes zelf vormgeven. Als je een kleedkamer hebt, zorg dan voor decoratie. Betrek meisjes bij het bedenken van teamnamen, spandoeken en al het andere waardoor ze zich onderdeel van het team voelen.

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    Wees bedacht op vooroordelen

    Meisjes krijgen met andere verwachtingen te maken dan jongens en soms staat dat ze in de weg. Vraag jezelf af: wordt ze net zoveel aangemoedigd als de jongens? Wordt ze gezien als kwetsbaar? Wordt haar gedrag anders bekeken (vinden mensen haar "bazig" terwijl een jongen simpelweg als "aanvoerder" wordt gezien?). Neem de tijd om na te denken over hoe je zorgt voor een gelijk speelveld. Aan het einde van elke oefening moet je jezelf afvragen of je iets anders zou verwachten van de meisjes vergeleken met de jongens.

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    Betrek het hele gezin erbij

    Of meisjes sporten is niet altijd hun eigen beslissing. Het is belangrijk om ouders en verzorgers erbij te betrekken en ze een actieve rol te laten spelen in de participatie van meisjes. Moedig ze aan om voor iedereen te juichen tijdens de training. Organiseer wedstrijden waaraan familieleden meedoen. Wanneer gezinsleden een actieve rol spelen, zijn ze meer geneigd meisjes te stimuleren om te blijven sporten.

Zorgen dat meisjes blijven sporten

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    Gids voor het coachen van meisjes

    Focus op vooruitgang, niet op prestaties
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    Tips om meisjes te laten sporten
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    Laat haar het tegen anderen opnemen

Voor het eerst gepubliceerd: 28 november 2023

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