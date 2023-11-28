Zorgen dat meisjes blijven sporten

Meisjes willen sporten. Ze willen bewegen, meedoen, risico's nemen en ergens deel van uitmaken. Het gaat erom dat we meisjes het veld op of de sportschool in krijgen, zorgen dat ze de juiste gear hebben (zoals sport-bh's en haarbanden) en ze geïnteresseerd te houden.



Deskundigen zeggen dat meisjes het fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal beter doen als ze de kans krijgen om te spelen. Toch stoppen meisjes twee keer zo snel met sporten als jongens. Voor meisjes in stedelijke gemeenschappen en meisjes van kleur zijn de cijfers nog slechter.



Het goede nieuws is dat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen om meisjes te laten sporten en aan het sporten te houden. Meisjes hebben een paar belangrijke dingen nodig om sport als positief en belangrijk te ervaren:



De kans om deel uit te maken van een team, het tegen anderen op te nemen, vrienden te maken en een band op te bouwen met teamgenoten en de volwassenen om hen heen.





om deel uit te maken van een team, het tegen anderen op te nemen, vrienden te maken en een band op te bouwen met teamgenoten en de volwassenen om hen heen. Rolmodellen , zoals vrouwelijke coaches en mensen om hen heen die respect hebben voor vrouwelijke atleten, zijn ook belangrijk. Meisjes met dit soort mensen om zich heen zijn meer geneigd om te blijven sporten naarmate ze ouder worden.





, zoals vrouwelijke coaches en mensen om hen heen die respect hebben voor vrouwelijke atleten, zijn ook belangrijk. Meisjes met dit soort mensen om zich heen zijn meer geneigd om te blijven sporten naarmate ze ouder worden. Ten slotte moeten we, om ze aan het sporten te houden, een sportcultuur creëren waarin ook meisjes worden opgenomen en geprezen. Dit begint met de cultuur die we in onze teams creëren.



Nike werkt samen met communitypartners en experts om de trend dat meisjes stoppen met sporten te keren. De volwassenen om meisjes heen kunnen hieraan bijdragen door positieve ervaringen voor ze te creëren op het veld, op de baan en alle andere plekken waar meisjes sporten. We hebben deze gids gemaakt als een beginpunt voor iedereen. En als je op zoek bent naar meer tips, bekijk dan deze informatiebladen.