Competitiedrang van meisjes in de sport

Volgens experts presteren meisjes fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal beter wanneer ze de mogelijkheid hebben om te kunnen spelen. Maar nog altijd stoppen er twee keer zoveel meisjes met sporten als jongens. Nike werkt samen met experts en partners uit de community om hier verandering in te brengen. In het kader daarvan hebben we een gids voor het coachen en ondersteunen van meisjes ontwikkeld: The Coaching Girls Guide.



Meisjes worden graag uitgedaagd. Dat blijkt ook uit onderzoek: driekwart van de meisjes vindt het competitieve element het leukst aan sporten. Ze spelen ook graag in teams waar de nadruk ligt op zowel winnen als plezier. Meisjes zijn niet kwetsbaar en ze raken niet sneller geblesseerd dan jongens. Ze willen vooral graag spelen.



Dat betekent niet dat het er op trainingen altijd serieus aan toe moet gaan, of dat je de score continu moet bijhouden. Het betekent wel dat je meisjes op een positieve manier kunt laten kennismaken met competitie terwijl ze basisvaardigheden onder de knie krijgen..



Kies voor spelletjes waarbij ze zo weinig mogelijk stilzitten. En voor spelletjes waardoor ze leren communiceren, samenwerken, probleemoplossend denken, en nieuwe bewegingen onder de knie krijgen. Hier zijn wat leuke, gemakkelijke activiteiten om ze die concepten te leren en om meisjes in actie te krijgen.



We willen kids zoveel mogelijk laten bewegen, en dat willen ze zelf ook. Dus vermijd spelletjes waarbij kinderen op een gegeven moment 'af' zijn en aan de kant moeten staan, zoals tikkertje. Pas dan de regels aan en zeg dat kinderen die getikt worden vijf seconden stil moeten staan, en weer meedoen als ze de naam roepen van hun favoriete atleet of team.



Meisjes moeten ook de juiste gear hebben om mee te doen — niet alleen voor hun sport maar ook voor hun lichaam. Als een meisje zich niet prettig lijkt te voelen, heeft ze misschien gear nodig als een sport-bh. Spreek daarover met een ouder of verzorger op een manier die het meisje prettig vindt. Zo zorg je dat ze veilig mee kan doen en zich comfortabel voelt.