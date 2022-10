Meisjes laten blijven sporten

Meisjes willen sporten. Ze willen bewegen, meedoen, risico's nemen en ergens deel van uitmaken. Maar het kan wat moeite kosten om meisjes over te halen, ervoor te zorgen dat ze de juiste gear hebben (zoals sport-bh's en haarbanden) en ze geïnteresseerd te houden.



Experts zeggen dat meisjes fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal beter worden wanneer ze de kans krijgen om te spelen. Maar meisjes vallen bij sporten twee keer zo snel af als jongens. Voor meisjes in stadse omgevingen en gekleurde meisjes zijn de statistieken nog veel slechter.



Het goede nieuws is dat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen om meisjes te laten spelen en ze te laten blijven spelen. Meisjes hebben een aantal dingen nodig voor een positieve, betekenisvolle verbinding met sport:



Mogelijkheid om onderdeel te zijn van het team, om te wedijveren en om vrienden te maken en te verbinden met de teamspelers en volwassenen om hen heen.





om onderdeel te zijn van het team, om te wedijveren en om vrienden te maken en te verbinden met de teamspelers en volwassenen om hen heen. Rolmodellen zijn ook belangrijk, zoals vrouwelijke coaches en mensen in hun leven die vrouwelijke atleten aanmoedigen. Meisjes die dat in hun leven hebben, hebben meer kans om te blijven spelen naarmate ze ouder worden.





zijn ook belangrijk, zoals vrouwelijke coaches en mensen in hun leven die vrouwelijke atleten aanmoedigen. Meisjes die dat in hun leven hebben, hebben meer kans om te blijven spelen naarmate ze ouder worden. Ten slotte, om ze terug te laten komen en te laten blijven spelen, moeten we een sportcultuur vormgeven die enthousiast is over sportende meisjes. Dit begint met de cultuur die we vormgeven binnen onze teams.



Nike werkt samen met partners en experts in de gemeenschap om de trend wat betreft de uitval in sport terug te draaien. De volwassenen in de levens van meisjes kunnen buitengewoon ondersteunend zijn in deze inspanning om te zorgen voor positieve ervaringen voor meisjes op het sportveld, de renbaan of waar meisjes dan ook graag actief willen zijn. En als je op zoek bent naar meer tips, bekijk dan dit blad met tips.