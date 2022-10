Inspireer meisjes tot moed door middel van sport

Volgens experts presteren meisjes fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal beter wanneer ze de mogelijkheid hebben om te kunnen spelen. Maar nog altijd stoppen er twee keer zoveel meisjes met sporten als jongens. Nike werkt samen met experts en partners uit de community om hier verandering in te brengen. In het kader daarvan hebben we een gids voor het coachen en ondersteunen van meisjes ontwikkeld: The Coaching Girls Guide.



Sporten betekent vaak risico's nemen. Je moet je kwetsbaar opstellen om nieuwe skills te leren, een nieuwe trainingsoefening te doen, of vol zelfvertrouwen op de laatste verdediger af te stormen. En terwijl meisjes vaak worden geprezen en beloond voor iets dat ze goed doen, krijgen ze niet dezelfde positieve feedback als ze een nieuwe techniek proberen en tekortschieten.



Binnen de context van sport betekent dat dat een meisje misschien aarzelt om iets nieuws te proberen als ze niet zeker weet of het gaat lukken. Maar als ze nooit die riskante pass geeft, nooit naar een bal duikt of alleen maar meedoet aan de atletiekonderdelen waar ze het beste in is, gaat ze een heleboel mooie ervaringen mislopen.



Stel je voor dat een meisje schiet terwijl ze niet zeker weet of ze gaat scoren. Of een trucje probeert terwijl dat niet haar sterkste punt is. Een ander meisje laat misschien acht ballen door wanneer ze invalt als keeper, maar die ene die ze wel tegenhoudt, blijft hangen. Deze meisjes hebben geleerd moedig te zijn en dat zal in de sport en in hun leven een groot verschil maken.



Bekijk deze TED Talk om te leren hoe je meisjes kunt bijbrengen om dapper te zijn..