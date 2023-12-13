Schep een cultuur waarin meisjes worden ontmoedigd te praten over uiterlijk en diëten. Dus ook niet over hun eigen lichaam, dat van hun teamgenoten en tegenstanders. En ontmoedig 'positieve' opmerkingen zoals: "Je ziet er goed uit! Ben je afgevallen?" We noemen dit 'zones waarin niet over het lichaam wordt gesproken'. In plaats van te praten over hoe een lichaam eruitziet, moedig je meisjes aan zich te richten op wat het lichaam tijdens het sporten kan doen en ervaren. Pas dit principe thuis, tijdens trainingen en tijdens wedstrijden toe. Als je zelf het goede voorbeeld geeft, wordt deze norm door iedereen in haar omgeving opgepakt.

Onthoud dat elk meisje, ongeacht haar lichaamstype, een atleet is wanneer ze het veld of de baan op stapt. Om elk meisje de kans te geven haar dromen te realiseren, is het tijd om normen te veranderen en 'overwinning' anders te definiëren.

Body Confident Sport is een door Nike en Dove ontwikkeld programma dat meisjes helpt meer vertrouwen in hun lichaam te krijgen, en dat van sport een plek wil maken waar ze zich thuis voelen. De content is ontwikkeld in samenwerking met het Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport en het Centre for Appearance Research.

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www.bodyconfidentsport.com