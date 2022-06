Wang Qing is de b-girl met sprookjesmoves

Inmiddels is Wang Qing een rolmodel voor andere jonge Chinese b-girls, en velen van hen vragen haar om advies. Haar belangrijkste tip? Dans om jezelf uit te drukken. "Ik zie breakdance graag als een manier om kunst te maken van een alledaagse expressie", zegt ze. Als zelfverklaarde 'stille en hardwerkende academicus' helpt breakdance haar om haar levendige innerlijke wereld te tonen. "Nu ik erover nadenk, was ik misschien niet introvert als kind, maar zag ik er gewoon zo uit, en kan ik door breakdance uitdrukking geven aan mijn ware ik", zegt ze.



In 2019 werd Wang Qing uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het toonaangevende breakdancegezelschap Green Panda. Sindsdien heeft ze met hen 10 battles gewonnen. En nu ze een van China's beste breakdancers is — en haar land hoopt te mogen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen — danst ze eindelijk naar eigen inzicht. "In het Boek van Tao staat de volgende zin: 'Water is vloeibaar, zacht en buigzaam. Maar water doet steen, dat stijf en niet buigzaam is, afslijten'", zegt ze. "Als iets zacht is, betekent dat niet dat het zwak of inferieur is. Het is een speciale toestand die allerlei obstakels kan weerstaan en overwinnen, en deze strategie heeft veel b-girls geholpen om te winnen."