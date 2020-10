Maak kennis met Jawahir 'JJ' Roble, de eerste scheidsrechter in het VK die een hijab draagt

Kinderen vragen JJ Roble alles wat ze willen

Met meer dan twintig kids die het voetbalveld over rennen, stapels huiswerk en een vol schema als scheidsrechter, zou je denken dat Jawahir Roble, ook wel bekend als JJ, wel eens wat rustiger aan zou willen doen. Maar iedereen die JJ kent weet dat ze altijd een grote lach op haar gezicht, een fluitje om haar nek en een positieve houding heeft die nogal aanstekelijk is.



Jawahir is een vluchteling geboren in Somalië en heeft barrières doorbroken door de eerste vrouwelijke scheidsrechter in het VK te worden met een hijab. Maar ondanks dat ze ontzettend graag scheidsrechter is en van voetballen houdt, heeft ze altijd een speciaal plekje in haar hart gehad voor coachen. "Weinig kids waar ik woon spelen voetbal, zeker meisjes niet. Ik wilde dat veranderen en heb daarom een meisjesteam opgezet. Daarna wilde ik nog een meisjesteam opzetten, en nog een. Ik wil dit gebied op laten bloeien, dat is mijn droom." Ze heeft het team in haar buurt opgezet om haar zeven nichtjes naar buiten te krijgen — en het is nu een fijne plek geworden voor de kids en families in haar gemeenschap.