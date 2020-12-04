Zijn er goede soorten 'comfortfood'?

Een nieuwe definitie van "comfortfood"
Coaching
Als je moeite hebt om maat te houden, kan het helpen om te bedenken welk gevoel het eten je geeft na de eerste hap. Zo overleef je ieder diner (of dessertbuffet).
Het eten dat op tafel staat bij het familiediner maakt velen van ons enthousiaster voor de kerstdagen dan de cadeautjes onder de kerstboom. Oma's pasteitjes, een tafel vol koekjes, puddingen en taarten van tantes, neven en nichten. En hoewel jij je het eten van deze lekkernijen waarschijnlijk als heel plezierig herinnert, denkt je lichaam daar misschien anders over.
Dat is het probleem met comfortfood: je zou er een goed gevoel van moeten krijgen. Maar vaak heb je daarna een opgeblazen en onprettig gevoel en soms zadelt het je ook nog eens op met een schuldgevoel.
Wat telt als comfortfood
Volgens Kristin Olenik, een gecertificeerde gezondheidscoach en de oprichter van Kristin Olenik Wellness in Los Angeles, is comfortfood zoet, zout en/of vet voedsel dat we associëren met positieve gevoelens en ervaringen, zoals avondjes met vrienden en familie. Chips met dipsaus bijvoorbeeld, omdat je daar tijdens het kijken van een wedstrijd samen met je collega's altijd zo van genoot. Of gyros, omdat je daar als kind zo gek op was. Of taart, vanwege verjaardagen.
"Het eten van comfortfood kan ons iets beter laten voelen als we gestrest zijn, het kan ons een veilig gevoel geven als we eenzaam zijn en het kan specifieke herinneringen oproepen wanneer we aan vroeger denken", zegt Shahram Hestmat, PhD, de auteur van "Eating Behavior and Obesity." Dit is emotie-eten en hoewel het vrij veel voorkomt, kan het negatieve mentale en fysieke gevolgen hebben als het te vaak gebeurt, zegt Dana Gruber, PhD, klinisch psycholoog bij Ochsner Medical Center in New Orleans.
"Het eten van comfortfood kan ons iets beter laten voelen als we gestrest zijn, het kan ons een veilig gevoel geven als we eenzaam zijn en het kan specifieke herinneringen oproepen wanneer we aan vroeger denken."
Shahram Hestmat
PhD, auteur van "Eating Behavior and Obesity"
Het andere probleem is natuurlijk dat de ingrediënten die voedsel zoet, zout en/of vet maken (o.a. suiker, zout, room, kaas en boter) in grote hoeveelheden slecht voor je zijn, zegt Olenik. En laten we eerlijk zijn: hoe vaak heb jij na het eten van een donut of een grote burrito een prettig gevoel gehad als je naar de sportschool, op een date of weer aan het werk ging?
Dat betekent niet dat je niet meer lekker mag eten, het betekent alleen dat je het misschien wat gezonder kan aanpakken. De eerste stap is het beoefenen van mindful eten, oftewel langzamer eten en je richten op het proeven van het voedsel, zodat je eerder verzadigd bent", zeg Gruber. De tweede stap is het vinden van de balans, zodat je van iedere hap van, bijvoorbeeld, het favoriete toetje dat je vader maakt kunt genieten, maar dat je dit niet te vaak doet. Hieronder ontdek je een nieuwe definitie van wat comfortfood voor jou kan betekenen.
1. Erachter komen wat "je goed voelen" echt betekent.
Comfort gaat meer over de staat van je lichaam nadat je gegeten hebt en niet terwijl je eet, zegt Krista Scott-Dixon, PhD, Director of Curriculum bij Precision Nutrition. "Je zou een kalme en langdurige gerichte alertheid moeten voelen, niet een tijdelijke gevoelloosheid — ook wel 'food coma' genaamd — of een opgefokt gevoel", zegt ze. Je zou je moeten voelen alsof je op een zondagmorgen met een kopje koffie op je balkon zit en niet lusteloos of prikkelbaar.
Op zoek naar eten dat je echt een goed gevoel geeft? Ga dan bij jezelf na hoe je lichaam op de volgende momenten aanvoelt: direct na het eten, één uur daarna, (als je lichaam is begonnen met de vertering), de volgende ochtend en tot wel een paar dagen daarna, zo raadt Scott-Dixon aan. Een oncomfortabel vol gevoel en een opgezette maag kunnen gelijk opkomen, maar andere alarmbellen, zoals een toenemend opgeblazen gevoel, maag-darmklachten of vermoeidheid kunnen pas na 12 tot 24 uur optreden, legt ze uit. Dat zijn de tekenen dat je het eten van dat "comfortfood" nog eens onder de loep moet nemen.
2. Kies voor lekker én voedingsrijk eten.
Ga niet voor lekkernijen die veel verzadigde of transvetten en lege calorieën bevatten of vol zitten met toegevoegde suikers, maar kies voor voedsel met een betere voedingswaarde. Ruil bijvoorbeeld boter in voor een avocado; deze bevat een gezondere soort vet en heeft een vergelijkbare romigheid. Of probeer een antioxidantrijke "kaas" gemaakt van amandelen en cashews, zegt Olenik. En vervang geraffineerde suikers zoveel mogelijk door fruit (zoals bessen en dadels). Onbewerkte, voedingsrijke producten (fruit, groenten, volkoren granen, enz.) kunnen je niet alleen helpen om je fysiek goed te voelen, maar kunnen ook je geest rust geven, zegt Olenik.
3. Zorg voor je darmen.
Deskundigen noemen het de hersen-darm-as: de bacteriën in je maag-darmstelsel sturen signalen naar je centrale zenuwstelsel. Als je niet zulke gezonde voeding eet, kunnen deze bacteriën uit balans raken. Hierdoor voel je je gestrester of verdrietiger dan normaal, zo blijkt uit onderzoek. Van het eten van voedsel dat de goede bacteriën in je darmen ondersteunt, zoals vezelrijke volkoren granen en linzen, vetten die rijk zijn aan omega-3 (walnoten, lijn- of chiazaad) en gefermenteerde producten (kefir, zuurkool of kimchi), kunnen lichaam en geest juist profiteren, zegt Olenik. De reden hiervoor is dat dit type voedingspatroon, eventueel aangevuld met dagelijkse probiotica, zou kunnen helpen om je darmbacteriën in balans te brengen, zegt Olenik. Hierdoor is de kans groter dat je mentaal en fysiek lekker in je vel zit.
Als je je aan deze tips houdt, zou je een nieuwe vorm van comfort moeten vinden aan de eettafel, een vorm die voortkomt uit de wetenschap dat je zorgt voor je toekomstige zelf.
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