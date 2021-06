Wat zijn benchmark work-outs? En hoe kun je ze inzetten?

Zo stel je een benchmark work-out samen

Er zijn drie verschillende momenten om benchmarks in je training te verwerken, zegt Frost: wanneer je net begint of terugkomt na een onderbreking (om het startpunt te bepalen), wanneer je een tijdje dezelfde oefeningen hebt gedaan en je jezelf wilt evalueren (om te zien of je daadwerkelijk vooruitgang boekt), en wanneer je iets specifieks probeert te verbeteren (zodat je zelfs kleine vorderingen kunt bijhouden).



Wat je ook naar een benchmarktest brengt, er zijn drie regels die je moet volgen om er zeker van te zijn dat je er alles uit haalt. Ten eerste: ga er helemaal voor. Ten tweede: registreer je score (je tijd, reps, gewicht — wat je ook wilt testen) bij elke poging. Ten derde: verander de work-out niet als je hem opnieuw uitvoert. "Je test waartoe je in staat bent", zegt Frost. "Dus om dat zo goed mogelijk te begrijpen, moet je alles laten zoals het is, scores bijhouden en consequent zijn."



Als je een bepaalde cardiocapaciteit of een specifieke vaardigheid wilt testen, moet je eerste benchmark work-out die activiteit nabootsen, aldus Frost. Als je bijvoorbeeld binnen drie maanden in minder dan 7 minuten 1,5 kilometer wilt hardlopen, moet je benchmark laten zien hoelang je vandaag over 1,5 kilometer doet. En als je doel is om 10 pull-ups achter elkaar te doen binnen zes maanden, dan is je referentiepunt, ja, je beste poging op dat gebied. Gezien het feit dat het ongeveer zes weken duurt voordat er grote fysiologische veranderingen optreden, raadt Clayton aan om je benchmark elke één tot drie maanden uit te voeren.



Het testen van je algemene conditie is iets ingewikkelder, omdat er meer elementen moeten worden geanalyseerd. In dit geval bevatten de meest effectieve benchmark work-outs samengestelde bewegingen (oefeningen die meerdere gewrichten en spiergroepen tegelijk trainen) en veel van de zes fundamentele bewegingspatronen — hurken, buigen, strekken, duwen, trekken en dragen — zegt Clayton. Als je het uithoudingsvermogen van je spieren wilt verbeteren, stelt Frost voor om 100 squats, 50 sit-ups en 25 push-ups zo snel mogelijk uit te voeren. Als je overal sterker wilt worden, zou je veel minder squats, deadlifts, bench presses en rows moeten doen, allemaal met gewichten die je uitdagen, binnen een bepaalde tijd. (Als het nog steeds overweldigend voelt om je eigen coach te spelen, kun je verschillende benchmark work-outs vinden in de Nike Training Club app).



Voor alle duidelijkheid: je algemene trainingsroutine moet niet alleen draaien om je benchmark, zegt Clayton. Een holistisch programma moet niet alleen gericht zijn op de doelbewegingen, bijvoorbeeld hardlopen of pull-ups, maar ook op de gebieden en spiergroepen die die bewegingen ondersteunen, zoals core- en bilspierversterking bij het hardlopen, en rows en griptraining bij pull-ups, aldus Clayton. Door dit te doen heb je meer kans om elke keer vooruitgang te zien wanneer je de benchmark work-out voor de tweede, derde en tiende keer uitvoert (er is geen limiet).