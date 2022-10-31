Vijf leuke herfstactiviteiten waar je het warm van krijgt

Als het buiten kouder wordt, kan het verleidelijk zijn om binnen te blijven. En hoewel het voor je lichaam en geest noodzakelijk is om rust te nemen, is in beweging blijven net zo belangrijk. Je zou misschien denken dat er minder mogelijkheden zijn om in de koudere maanden buiten actief te zijn, maar er zijn tal van leuke herfstactiviteiten waarbij je jezelf in het zweet kunt werken. En ze voelen niet eens als een work-out.

Volgens de Physical Activity Guidelines for Americans is het voor volwassenen goed om per week tenminste 150 minuten aan gematigd intensieve aerobe activiteiten te doen (zoals stevig wandelen, yoga of tuinieren), of 75 minuten aan zware fysieke activiteiten (zoals hardlopen, touwtjespringen, baantjes zwemmen en fietsen), of een combinatie van beide. Kinderen en tieners worden ook geadviseerd om per dag minimaal 60 minuten aan gematigde tot zware activiteiten te doen. Regelmatige lichaamsbeweging kan goed zijn voor je gezondheid, doordat het de kans op het ontstaan van ziektes zoals diabetes, hartaandoeningen en kanker vermindert.

Zoek je leuke manieren om in de herfst buiten te blijven bewegen? Hier zijn zes manieren om je in het zweet te werken, aanbevolen door erkende personal trainers. Afhankelijk van je huidige fitnessniveau, medische voorgeschiedenis en andere factoren vallen al deze activiteiten waarschijnlijk onder de categorie 'gematigd intensief'. En wel hierom: bij de meeste ervan moet je wandelen en, in sommige gevallen, zware voorwerpen dragen, zoals grote pompoenen of zakken met appels.

Maar enkele van de hieronder genoemde leuke herfstactiviteiten tellen waarschijnlijk als zware activiteit, omdat je erbij moet hardlopen of springen. Twijfel je of deze activiteiten geschikt zijn voor jou, overleg dan met je huisarts of een andere medisch specialist.