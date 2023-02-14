4 oefeningen voor enkelmobiliteit, volgens de experts

Enkelmobiliteit legt de basis voor hoe je hele lichaam beweegt, aanvoelt en presteert.

Het maakt tenslotte niet uit of je hardloopt, wandelt, fietst of squat in de sportschool, het enige wat tussen jou en de grond zit, zijn je voeten (en schoenen!). En je enkel is de link die je voeten verbindt met de rest van je lichaam, zegt Audra Wilson, gecertificeerd kracht- en conditiespecialist.

(Gerelateerd: Wat is powerwalken en is het gunstig voor in je wekelijkse work-outs?)

Hieronder leggen experts uit wat enkelmobiliteit is, waarom het belangrijk is en wat de beste enkelmobiliteitsoefeningen zijn voor krachtige en veiligere work-outs.