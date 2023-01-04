Vier oefeningen die helpen tegen kniepijn, volgens artsen

Je knieën hebben de belangrijke taak om je mobiel te houden en zorgen er bovendien voor dat je snel kunt gaan zitten en staan. Maar als je vaak pijn hebt aan dit complexe gewricht, is het goed om te weten dat je een aantal oefeningen kunt doen die helpen tegen kniepijn.

"Kniepijn is een van de meest voorkomende gewrichtsproblemen in het hele lichaam", zegt Michael Gerhardt, gespecialiseerd sportarts en orthopedisch chirurg bij het Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute. Het kan plots opspelen na een blessure of tijdens een bepaalde oefening. Het kan ook langzaamaan erger worden.

Als je kniepijn hebt, is het logisch dat je daar zo snel mogelijk vanaf wilt komen. Volgens artsen is een goede diagnose en goed behandelplan belangrijk, zodat je snel beter kunt worden. Daarnaast kunnen ze ook oefeningen aanraden die helpen bij kniepijn. Die oefeningen kunnen helpen om je weer topfit te krijgen, afhankelijk van je diagnose. Lees hier meer over kniepijn én check oefeningen die de pijn kunnen verlichten.