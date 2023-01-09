Bankdrukken met dumbbells vs. een barbell: is een van de twee beter?

Is er een verschil tussen bankdrukken met dumbbells of met een barbell?
Sporten en activiteiten
Twee gecertificeerde kracht- en conditiecoaches leggen de voordelen van elke tool uit, en vertellen welke je eerst moet gebruiken.
Bankdrukken is een fundamentele oefening die de spieren in het bovenlichaam kan versterken. Het goede nieuws: je kunt deze oefening doen met allerlei tools en gear.
Maar van alle beschikbare tools worden er twee misschien het meest gebruikt: dumbbells en een barbell. En dan start er een veel gevoerde discussie: bankdrukken met dumbbell of barbell, welke is het meest effectief voor krachttraining?
Zoals vaak is dat sterk afhankelijk van de persoon.
"Het antwoord op de vraag om dumbbells of een barbell te gebruiken bij het bankdrukken hangt af van enkele factoren, zoals wat je doelen zijn en wat je huidige fitnessniveau is", zegt Albert Matheny, erkend diëtist, en kracht- en conditiespecialist.
Lees hier hoe je de juiste optie voor jou kiest en krijg deskundige tips over hoe je naar het bankdrukken toewerkt.
Wanneer je dumbbells gebruikt bij het bankdrukken
Er zijn een paar redenen om met dumbbells te bankdrukken, zegt Tony Gentilcore, gecertificeerd kracht- en conditiespecialist en auteur van 'Pick Things Up', een gids met een trainingsschema van vier weken. "De barbell kan wat intimiderend zijn omdat er meer techniek bij komt kijken", zegt hij. "Dumbbells zijn een uitstekende optie en een mooi alternatief."
Dumbbells kunnen ook nuttig zijn om je borstspieren individueel te ontwikkelen, ongeacht bestaande onbalans in de spieren, aldus Gentilcore. "Met een barbell kun je gewicht gebruiken, maar kun je je bovenste borstspieren niet zo goed samentrekken als met een dumbbell", zegt hij. Je borstspieren samentrekken tijdens het bankdrukken kan helpen de spierhypertrofie in de borst te verhogen, voegt hij toe.
En als laatste geven dumbbells je de mogelijkheid om beide armen tegelijk te trainen, wat het risico voorkomt dat je met één kant gaat overcompenseren zoals dat kan gebeuren met een barbell. "Veel mensen hebben één arm die sterker is", zegt Matheny. "Je wilt geen kracht opbouwen op basis van instabiliteit." Om die redenen zegt Matheny: "ik laat iedereen graag beginnen met dumbbells."
Maar het grootste voordeel van bankdrukken met een dumbbell is dat het je grotere bewegingsvrijheid biedt, die je niet hebt met een barbell, volgens Matheny. "Met dumbbells kun je vrij in de ruimte bewegen, wat beter is voor je schoudergewricht", zegt hij.
Een barbell biedt minder bewegingsvrijheid: je kunt alleen naar boven en naar beneden, voegt hij toe.
Wanneer je een barbell gebruikt bij het bankdrukken
Als bankdrukken niets nieuws voor je is, komt de discussie over bankdrukken met dumbbells of een barbell neer op persoonlijke voorkeur.
Maar barbells zijn ook een goede optie als je met dumbbells geen gewicht meer kunt toevoegen. "De meeste sportscholen hebben geen dumbbells van meer dan 45 kg, aldus Matheny. "Veel mensen belanden in een gewichtsklasse die niet haalbaar is met dumbbells."
Gentilcore zegt dat bankdrukken met een barbell je de optie biedt om meer gewicht te tillen. "Als je graag wilt bankdrukken met veel gewicht, dan is dat de betere optie", zegt hij. Maar je moet altijd een spotter in de buurt hebben als je gaat bankdrukken met een zware barbell. De stang kan namelijk vallen en je sleutelbeen of slokdarm beklemmen als je spieren te vermoeid raken.
Hoe je je voorbereidt op bankdrukken
Als je nog nooit aan bankdrukken hebt gedaan en ook nog nooit met gewichten hebt gewerkt, adviseert Matheny om eerst een push-up onder de knie te krijgen. Met deze oefening maak je dezelfde beweging als bij het bankdrukken, zonder de extra gewichten, zegt hij.
Je kunt beginnen met push-ups op je knieën en dan toewerken naar full body push-ups waarbij je op je tenen balanceert.
Als je extra training wilt voordat je met bankdrukken gaat beginnen, stelt Matheny voor chest presses te doen met een weerstandsband die bevestigd is aan de muur. Dat kan je ook een zelfde soort beweging en manier van kracht opbouwen bieden als bankdrukken met dumbbells of een barbell, zegt hij.
Tekst: Korin Miller