Bankdrukken met dumbbells vs. een barbell: is een van de twee beter?

Bankdrukken is een fundamentele oefening die de spieren in het bovenlichaam kan versterken. Het goede nieuws: je kunt deze oefening doen met allerlei tools en gear.

Maar van alle beschikbare tools worden er twee misschien het meest gebruikt: dumbbells en een barbell. En dan start er een veel gevoerde discussie: bankdrukken met dumbbell of barbell, welke is het meest effectief voor krachttraining?

Zoals vaak is dat sterk afhankelijk van de persoon.

"Het antwoord op de vraag om dumbbells of een barbell te gebruiken bij het bankdrukken hangt af van enkele factoren, zoals wat je doelen zijn en wat je huidige fitnessniveau is", zegt Albert Matheny, erkend diëtist, en kracht- en conditiespecialist.

Lees hier hoe je de juiste optie voor jou kiest en krijg deskundige tips over hoe je naar het bankdrukken toewerkt.