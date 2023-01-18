Battle Ropes: wat zijn het, de voordelen en welke oefeningen je ermee kunt doen

Battle ropes verschillen in dikte en lengte en zijn doorgaans 9 tot 15 meter lang met een diameter van 4 tot 8 cm. Gebruik deze informatie voor de aanschaf van battle ropes, of wanneer je wilt weten welke je het beste kunt gebruiken in de sportschool. De juiste combinatie van maat en gewicht hangt af van je huidige conditie en is een kwestie van uitproberen, zegt Javens.

De touwen moeten worden vastgemaakt of via een ankerpunt aan een muur of de vloer worden bevestigd. Maar als je ze in een geïmproviseerde sportruimte of thuis gebruikt, "kun je hier creatief mee zijn en een paal, een zware kettlebell of een ander ankerpunt gebruiken", zegt Javens.

"Dikkere touwen zijn meestal zwaarder", zegt Jeffers, en voegt daaraan toe dat "langere touwen meestal helpen om vloeiendere bewegingen te maken." Als je je tijdens je work-out op kracht wilt focussen, raadt Jeffers aan om een lichtere optie te gebruiken, omdat je deze sneller kunt bewegen dan een zwaarder touw.

Voor specifieke rope-oefeningen geldt dat "een van de grote voordelen van het gebruik van battle ropes is dat je doorgaans geen hoog vaardigheidsniveau nodig hebt om de oefeningen goed uit te voeren", zegt Jeffers.

Voor beginners raadt Jeffers aan om golven met één arm, golven met twee armen en afwisselende golven (zie instructies hieronder) uit te voeren, voor in totaal twee tot drie sets met intervallen van 30 seconden. Naarmate je meer gevorderd bent, raadt Jeffers aan om de intervallen te verhogen naar 60 tot 90 seconden per beweging, waarbij de focus moet liggen op een voortdurende krachtige beweging.

Als je deze oefeningen moeilijker wilt maken, raadt Jeffers aan om de tijdsintervallen te verhogen, met de stabiliteit te spelen (ga bijvoorbeeld op je knieën zitten, op één been of balanceer op een bosu-bal), of om extra bewegingen toe te voegen, zoals lunges, burpees en speed skaters.

Javens oppert nog een andere beginnersvriendelijke work-out: drie tot vier sets van slams van 20 seconden met één of twee armen. Rust minimaal 30 seconden uit tussen elke set.

Op zoek naar een meer uitdagende versie van deze work-out? Voer dezelfde oefeningen uit terwijl je tegelijkertijd squats doet of afwisselende achterwaartse lunges. Probeer elke oefening drie tot vier sets uit te voeren, waarbij je 45 seconden werkt en 15 seconden rust. Let voor je houding op het aanspannen van je core en neem een actieve houding aan (knieën, heupen en rug licht gebogen), zegt Javens. Afhankelijk van de oefening zul je je houding iets moeten aanpassen. En raadpleeg een trainer als je twijfelt over je techniek.

Vóór elke work-out is het belangrijk dat je je spieren opwarmt om blessures te voorkomen, om ze voor te bereiden op de bewegingspatronen die je gaat maken, en om zoveel mogelijk uit je training te halen. Voor de volgende oefeningen raadt Javens aan om je te focussen op warming-up bewegingen die je borst, rug, schouders en triceps activeren. Denk hierbij aan bewegingen als bodyweight fly's, pull-apart fly's met een weerstandsband, hoge naar lage planks en Y raises.