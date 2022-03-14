Drie voordelen van het drinken van koffie voor en na het trainen

Je bereidt je voor om te gaan trainen en hebt voldoende water gedronken. Maar je hebt ook wel zin in een kop koffie voor je work-out, voor net dat beetje extra energie. Of misschien wacht je juist tot na je training en neem je dan een lekker kopje om de vermoeidheid na je work-out te onderdrukken. Of je denkt erover om een kop koffie achterover te slaan voor je training en nog eentje erna — dat kan natuurlijk ook.

De vraag is: is koffie voor of na je training een goed idee? Volgens de experts hebben alle benaderingen zo hun voordelen, maar er zijn ook een paar valkuilen waarop je moet letten. Voordat je een bezoekje aan je favoriete barista brengt, moet je het volgende weten.