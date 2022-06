Drie voordelen van het drinken van koffie voor en na het trainen

Uit onderzoek blijkt dat een matige koffieconsumptie belangrijk is om te voorkomen dat je te veel cafeïne binnenkrijgt. De Amerikaanse Food and Drug Administration adviseert om maximaal 400 milligram cafeïne per dag te drinken, verspreid over alles wat je drinkt. Een kop koffie van 240 ml bevat meestal zo'n 80-100 mg, dus als je maximaal vier koppen drinkt, blijf je binnen deze richtlijn.

"Vergeet niet om ook cafeïne in andere vormen mee te nemen in je berekening", zegt Vavrek. Volgens haar is het positieve effect van cafeïne het grootst als je het in doses van drie tot zes milligram per kilo lichaamsgewicht consumeert — dat komt neer op ongeveer een of twee koppen koffie — een uur voordat je gaat trainen.

"De timing van de cafeïne-inname hangt ook af van de bron van de cafeïne, of dat bijvoorbeeld koffie, kauwgum of een energiedrankje is", merkt ze op. "Iedereen reageert verschillend op cafeïne en daar zijn verschillende redenen voor, zoals genetische oorzaken en of je een regelmatige koffiedrinker bent."