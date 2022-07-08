Moet je ontbijten voor of na een work-out? | Artikel "OGC"

Het kan verwarrend zijn om precies vast te stellen wat het beste moment is om te eten. Als je een grotere maaltijd eet met proteïnes, vetten en complexe koolhydraten, kan het verstandig zijn om die maaltijd minimaal twee uur voor je training te nuttigen. Zo geef je jouw lichaam voldoende tijd om alle voedingsstoffen te verteren. Anders kan het eten van een grote maaltijd vlak voor je training zorgen voor maagproblemen. Op basis van een literatuuronderzoek uit 2014 van het vakblad Nutrients wordt er aanbevolen om je maaltijd twee tot drie uur vooraf aan je training te nuttigen, omdat dat je performance kan helpen en je bloedsuikerniveaus kan balanceren.

Maar wat als je weinig tijd hebt en geen volledige maaltijd kunt voorbereiden vooraf aan je training? Maak je geen zorgen — als je iets eet met koolhydraten, dat laag is qua vezels, 30–45 minuten voor een work-out, dan red je maag zich er wel mee. Voorbeelden van snel te verteren koolhydraten zijn gedroogd fruit, bananen, druiven, sinaasappelen, crackers en brood.

(Gerelateerd: Hoeveel eiwitten heb je echt nodig om spieren op te bouwen?)

Wat je na een work-out eet is net zo belangrijk als wat je eet vooraf aan een work-out. Proteïnes zijn het belangrijkst voor je ontbijt na de training. Als je 's ochtends gaat trainen zonder eerst te eten, of als je maar één portie koolhydraten hebt gegeten, moet je genoeg proteïne eten (tussen de 15 en 30 gram) en wat vetten en koolhydraten om spierherstel te bevorderen, en om goed voor je humeur, energieniveaus en trekgevoel later op de dag te zorgen.

Als je een milde work-out hebt gedaan, zoals rustige yoga of een ochtendwandeling, hoef je jezelf niet druk te maken over proteïnes en koolhydraten. Dat komt omdat die trainingsvormen niet zoveel vragen van het lichaam en daarom is er ook geen grote noodzaak om je lichaam te voorzien van voedingsstoffen voor spierherstel en je glycogeenvoorraden (brandstof die opgeslagen is in de spieren en die gebruikt wordt tijdens je training).

Wanneer je vooral bezig bent met spieropbouw, geeft onderzoek niet veel leidraad voor wat je na je training moet gaan eten. Sommige onderzoekers raden aan om een maaltijd of snack te eten met genoeg proteïnes binnen een uur na je training, maar er is niet voldoende onderzoek gedaan om te concluderen dat na een uur echt beter is dan na drie uur. De hoeveelheid proteïnes die benodigd is om spieren op te bouwen hangt af van de persoon en hoeveel energie hij of zij verbruikt. Begin in ieder geval iets te eten met 20 gram proteïne. 20 gram proteïne is ongeveer drie eieren, 100 gram gerookte zalm of een kopje Griekse yoghurt.

Er valt simpelweg te veel te zeggen over de timing van eetmomenten voor en na een work-out en over wat je zou kunnen eten. In een groot literatuuronderzoek naar het timen van voedingsstoffen uit 2017 in The Journal of the International Society of Sport Nutrition, concludeerden de auteurs dat er meer onderzoek nodig is om vast te stellen wat de beste tijden zijn om te eten en wat de beste voedingsmiddelen zijn om te eten rond work-outs. Het onderzoek concludeerde ook dat het belangrijker is dat je gedurende de dag voldoende proteïnes, koolhydraten en vetten eet dan dat het belangrijk is "wat je precies wanneer eet" voor en na een work-out.

Nogmaals: overweeg samen te werken met een expert, zoals een geregistreerde diëtist, om een plan te maken dat afgestemd is op jou en je behoeftes.

Tekst door Sydney Greene, M.S., R.D.N.